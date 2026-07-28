Fast drei Jahre nach der tödlichen Messerattacke in der Lugano Bar an der Zürcher Langstrasse muss sich ein 54-Jähriger wegen Mordes vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft fordert 16 Jahre Freiheitsstrafe. Augenzeugen erinnern sich an die Tat und berichten von schlimmen Szenen.

Darum geht’s Ein 54-Jähriger muss sich wegen eines tödlichen Messerangriffs auf einen Barkeeper in der Zürcher Lugano Bar vor Gericht verantworten.

Der Mann soll das Opfer im August 2023 mit Reizspray überrascht und mehrfach mit einem Messer attackiert haben. Der Barkeeper starb noch am Tatort.

Die Staatsanwaltschaft fordert 16 Jahre Freiheitsstrafe und eine 15-jährige Landesverweisung. Zusammenfassung erstellt mit

Die Zürcher Langstrasse ist nicht nur für ihr Nachtleben und ihre Prostitution bekannt. Auch Drogen und Gewalt sind keine Seltenheit. So kam es auch im August 2023 zu einem brutalen Gewaltdelikt.

Die Zürcher Staatsanwaltschaft wirft einem heute 54-Jährigen Mord vor. Laut Anklageschrift soll er am 30. August 2023 einen Mann in der Lugano Bar an der Zürcher Langstrasse mit mehreren Messerstichen getötet haben. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Freiheitsstrafe von 16 Jahren, eine Verwahrung sowie eine Landesverweisung für 15 Jahre.

Das ist im August 2023 passiert

Was ist genau passiert? Der Mann mit ungarischen Wurzeln soll sich seit Anfang Juli 2023 regelmässig im Langstrassenquartier aufgehalten haben. Er habe nach einer Frau und einem Kind gesucht, die er in der Lugano Bar und den darüberliegenden Zimmern vermutete. In den oberen Zimmern gingen laut Anklage «afrikanischstämmige Frauen der Prostitution nach».

Der Mann soll wiederholt Personen aus dem Umfeld der Bar nach einer Frau namens «Debora» gefragt haben. Diese Frau soll ein Kind von ihm haben. Dabei sei er zunehmend überzeugt gewesen, dass man ihn belüge und ihn bei seiner Suche behindere.

Am Vormittag des 30. August 2023 verhielt sich der Angeklagte noch ruhig. Er sprach mit dem Barkeeper der Lugano Bar, als «Dani» bekannt, und wechselte danach ins nahegelegene Restaurant, wo er den Wirt der Lugano Bar traf und fragte, wie denn dieser Barkeeper in der Bar heisse. Dann schien wohl die Wut im 54-Jährigen zu steigen. Kurz darauf sei er bewaffnet mit einem Messer und einem Reizstoffspray in die Lugano Bar zurückgekehrt.

Angriff hinter dem Bartresen

Der Angeklagte soll sich zuerst gegen Mittag an den Bartresen gestellt haben. Das spätere Opfer, Dani, bediente in dieser Zeit zwei Gäste an der Bar. Nach einigen Minuten trat der Beschuldigte hinter den Tresen und besprühte den unwissenden Barkeeper mit einem unbekannten Reizspray. Dani wurde 64 Jahre alt.

Die Lugano Bar steht mitten an der Langstrasse und ist schon seit generationen bekannt. KEYSTONE

Danach habe er den Mann mit einem Messer mehrfach angegriffen. Dani habe sich laut Anklageschrift wegen des überraschenden Angriffs, der räumlichen Verhältnisse und des Reizstoffs weder wehren noch flüchten können.

Der Angeklagte soll dem Opfer mindestens sieben Mal in den Rücken- und Schulterbereich gestochen haben. Anschliessend soll der Beschuldigte die Waffe und das Reizspray in seiner Kleidung verstaut haben und flüchtete zunächst zu Fuss Richtung Helvetiaplatz und dann weiter ins Ausland.

Beim Angriff hat der Beschuldigte dem Opfer folgende Verletzungen zugeführt: Beide Lungen, das Zwerchfell, die Milz, der Dünndarm und eine Niere sollen verletzt worden sein. Der Barkeeper Dani starb laut Staatsanwaltschaft trotz Reanimationsversuchen noch am Tatort an den Folgen der Verletzungen.

Staatsanwaltschaft fordert 16 Jahre Haft

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, das Opfer gezielt getötet zu haben, weil es aus seiner Sicht seiner Suche nach der Frau und dem Kind im Weg gestanden habe.Deshalb lautet die Anklage auf Mord.

Für die Hauptverhandlung beantragt die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von 16 Jahren. Zudem fordert sie eine Landesverweisung für 15 Jahre.

Zeugen berichten über die Tat

Der Fall sorgte im August 2023 für grosse mediale Aufmerksamkeit. Damals konnte der «Blick» mit Zeugen sprechen. Laut der Zeitung sass ein Gast nur wenige Meter vom Barkeeper entfernt, als der Angriff geschah. Der damals 75-Jährige schilderte der Zeitung, der mutmassliche Täter sei plötzlich hinter den Tresen gegangen, habe eine unbekannte Substanz versprüht und anschliessend «sechs oder sieben Mal auf Dani eingestochen». «Ich werde diesen Anblick nie vergessen», sagte der Augenzeuge. Das Opfer habe nach dem Angriff nur noch «Holt die Sanität» sagen können. Der Täter habe die Bar danach ruhig verlassen.

Am Tatort sperrte die Polizei die Zone um die Bar ab. Stadtpolizei Zürich

Der Zeuge sagte dem «Blick» weiter, er habe den Barkeeper seit rund 30 Jahren gekannt. «Er war ein friedlicher und lustiger Mensch. Er erzählte immer von seinen Hunden.» Die Polizei habe noch versucht, das Opfer wiederzubeleben. «Aber es funktionierte nicht», sagte der Mann.

Auch die Lebenspartnerin des Opfers äusserte sich gegenüber dem «Blick». Sie sagte, sie habe erfahren, dass ihr Partner dem mutmasslichen Täter kurz vor der Tat noch einen Kaffee serviert habe.

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