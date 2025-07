Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Kapo Wallis

Bei Instandsetzungsarbeiten mit einer Motorsäge kam am Donnerstagmorgen ein Werkhofmitarbeiter in Staldenried VS ums Leben. Die Umstände sind noch unklar – die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 55-jähriger Werkhofmitarbeiter ist in Staldenried VS bei Instandsetzungsarbeiten mit einer Motorsäge tödlich verunglückt.

Die Rettungskräfte konnten dem Mann trotz raschem Einsatz nicht mehr helfen.

Die Staatsanwaltschaft Wallis hat eine Untersuchung zur Klärung der Unfallursache eingeleitet. Mehr anzeigen

In Staldenried VS ist am Donnerstagmorgen ein 55-jähriger Werkhofmitarbeiter bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Der Mann hantierte offenbar bei Instandsetzungsarbeiten mit einer Motorsäge und verletzte sich aus noch ungeklärten Gründen tödlich.

Trotz umgehend alarmierter Rettungskräfte kam jede Hilfe für den Mann zu spät, wie die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft Wallis am Freitag mitteilten. Die Staatsanwaltschaft habe eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären.