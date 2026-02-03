  1. Privatkunden
Tödlicher Arbeitsunfall bei Grasswil BE Förster wird unter Baumstamm eingeklemmt und stirbt

Sven Ziegler

3.2.2026

Ein Mann ist bei Forstarbeiten ums Leben gekommen. (Symbolbild)
Ein Mann ist bei Forstarbeiten ums Leben gekommen. (Symbolbild)
sda

Bei Forstarbeiten in Grasswil im Kanton Bern ist am Montagabend ein Mann ums Leben gekommen. Der 61-Jährige wurde unter einem Baumstamm eingeklemmt und verstarb noch auf der Unfallstelle.

Redaktion blue News

03.02.2026, 12:10

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Grasswil (Gemeinde Seeberg) kam es am Montagabend zu einem tödlichen Forstunfall.
  • Ein 61-jähriger Mann wurde unter einem Baumstamm eingeklemmt und erlitt tödliche Verletzungen.
  • Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.
Mehr anzeigen

Tödlicher Unfall in der Gemeinde Seeberg BE: Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Mann aus bislang ungeklärten Gründen unter einem Baumstamm eingeklemmt und dabei schwer verletzt. Anwesende Drittpersonen leisteten umgehend Erste Hilfe, zudem wurden sofort Rettungskräfte aufgeboten.

Der Arbeitsunfall ereignete sich am Montag, 2. Februar 2026, kurz nach 17.05 Uhr im Waldgebiet Winterhaule in Grasswil, das zur Gemeinde Seeberg gehört. Die Kantonspolizei Bern erhielt zu diesem Zeitpunkt die Meldung über einen schweren Unfall bei Forstarbeiten.

Trotz der eingeleiteten Rettungsmassnahmen erlag der Mann noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 61-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern.

Ermittlungen laufen

Neben verschiedenen Diensten der Kantonspolizei Bern standen auch das Care Team des Kantons Bern sowie die Feuerwehren Goldisberg und Buchsi-Oenz im Einsatz.

Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau wurden Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Umstände des tödlichen Unfalls zu klären.

