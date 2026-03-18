Das sagt der Titlis-Bahnen-Chef zum tödlichen Gondelabsturz

Nach dem tödlichen Seilbahnunfall in Engelberg hat sich der Betreiber der Titlis-Bergbahnen tief betroffen gezeigt. Das sei ein ausserordentliches Ereignis, das aus «heiterem Himmel» gekommen sei, sagte Geschäftsführer Norbert Patt.
Die Sicherheit sei das Wichtigste einer Bergbahn, umso schwerwiegender sei der tragische Unfall, sagte Patt an der Medienkonferenz. Die Gedanken seien bei den Angehörigen des Opfers. «Wir hoffen, rasch gesicherte Fakten zu erhalten.»
Die Evakuation in den restlichen Gondeln sei mittlerweile abgeschlossen, sagte er. Es seien keine Bahngäste mehr in Gefahr. Ein Care-Team stehe im Einsatz. Insgesamt wurden zwischen 100 und 200 Menschen aus den rund 40 Gondeln in diesem Abschnitt in Sicherheit gebracht.
Ob zum Zeitpunkt des Unfalls weitere Gondeln in Gefahr waren, konnte der Betreiber auf eine entsprechende Frage eines Journalisten nicht sagen.
Windstarker Tag
Patt sagte, es sei ein windstarker Tag gewesen. Ab 40 km/h werde bei der Bahn ein Windalarm ausgelöst, ab 60 km/h müsse der Betrieb eingestellt werden. Wie stark der Wind tatsächlich war und ob ein Alarm ausgelöst wurde, sei unklar, hiess es.
Die Gondel wurde in den Jahren 2014 und 2015 gebaut. Die letzte Revision habe im vergangenen September stattgefunden, hiess es. Tobias Wildi, Betriebsleiter der Bahn, sagte auf Nachfrage, die Bahnen müssten einmal pro Halbjahr revidiert werden. Die Gondel stammt vom Hersteller Garaventa.
Die Schweizerische Unfalluntersuchungsstelle (Sust) werde entscheiden, wann die Bahn wieder in Betrieb gehen kann, so Patt. Es sei wichtig, dass der Vorfall umfassend aufgearbeitet werde. «Wir werden alle verfügbaren Kamera-Aufnahmen zur Verfügung stellen.»
Freundin am Grossglockner erfroren – Alpinist vor Gericht
Gut ein Jahr nach dem Tod einer 33-jährigen Frau auf dem Berg in Österreich steht ihr Freund vor Gericht. Der heute 37-jährige Mann muss sich am Donnerstag vor dem Landesgericht Innsbruck wegen des Vorwurfs der grob fahrlässigen Tötung verantworten.
19.02.2026
Schüsse an Schule in Kanada: Mehrere Tote, viele Verletzte
Tumbler Ridge, 11.02.2026:
Schüsse an weiterführender Schule
Eine Person hat in Kanada zehn Menschen
getötet und etwa zwei Dutzend weitere verletzt
Polizei in Provinz British Columbia:
Unter den Toten sei auch eine Frau, die nach ersten
Erkenntnissen als Tatverdächtige gelte
Wahrscheinlich zwei Tatorte
Zunächst werden sieben Leichen in der Schule,
an einem zweiten Ort zwei weitere Tote gefunden
Polizei ermittelt auf Hochtouren
Über den Hintergrund der Tat und das mögliche
Motiv des Schützen ist zunächst nichts bekannt
Laut dem TV-Sender CBC kennt die Polizei die
Identität der mutmasslichen Täterin inzwischen
12.02.2026
Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord
Freundin am Grossglockner erfroren – Alpinist vor Gericht
Schüsse an Schule in Kanada: Mehrere Tote, viele Verletzte