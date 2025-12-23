  1. Privatkunden
Tragödie im Skigebiet Melchsee-Frutt  Jugendlicher (17) stirbt nach Sturz auf Piste

Sven Ziegler

23.12.2025

Das Skigebiet auf der Melchsee-Frutt. (Archivaufnahme)
Das Skigebiet auf der Melchsee-Frutt. (Archivaufnahme)
sda

Im Skigebiet Melchsee-Frutt ist ein 17-jähriger Jugendlicher nach einem schweren Sturz auf der Skipiste gestorben. Er wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Spital geflogen, erlag dort aber später seinen Verletzungen.

Redaktion blue News

23.12.2025, 14:18

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 17-jähriger Jugendlicher ist nach einem Skiunfall im Skigebiet Melchsee-Frutt gestorben.
  • Der Jugendliche stürzte nach dem Überfahren einer Kuppe auf der Piste Bonistock–Bettenalp schwer.
  • Trotz sofortigem Rettungseinsatz und Helikopterflug ins Spital überlebte er den Unfall nicht.
Mehr anzeigen

Im Skigebiet Melchsee‑Frutt hat sich am Sonntag ein tödlicher Skiunfall ereignet. Wie die Behörden mitteilen, stürzte ein 17-jähriger Jugendlicher am 21. Dezember gegen 13 Uhr auf der Skipiste Bonistock–Bettenalp schwer.

Nach dem Überfahren einer Kuppe kam der Jugendliche aus bislang ungeklärten Gründen zu Fall und zog sich dabei lebensbedrohliche Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn mit einem Helikopter in ein ausserkantonales Spital.

Trotz medizinischer Versorgung erlag der Jugendliche später seinen schweren Verletzungen.

Im Einsatz standen der Pistenrettungsdienst, die Rega sowie die Kantonspolizei Obwalden. Weitere Angaben zum Unfallhergang machten die Behörden zunächst nicht.

