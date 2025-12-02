Tödlicher Auffahrunfall auf der A350-Jähriger stirbt nach Kollision mit Sattelschlepper Ein schwerer Verkehrsunfall hat am späten Montagabend auf der A3 ein Menschenleben gefordert. Nur wenige Stunden zuvor hatte sich an derselben Stelle ein weiterer Unfall ereignet – mit tragischen Folgen. 02.12.2025

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am späten Montagabend auf der A3 ein Menschenleben gefordert. Nur wenige Stunden zuvor hatte sich an derselben Stelle ein weiterer Unfall ereignet – mit tragischen Folgen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf der A3 bei Zürich ereigneten sich innerhalb weniger Stunden zwei schwere Unfälle, wobei ein 18-Jähriger mit seinem BMW verunfallte und überlebte.

Wenige Stunden später fuhr ein 50-jähriger Deutscher ungebremst in einen stehenden Lastwagen am Stauende und verstarb noch am Unfallort.

Die Autobahn blieb stundenlang gesperrt, es kam zu kilometerlangen Staus; die Polizei ermittelt zum Unfallhergang. Mehr anzeigen

Innerhalb weniger Stunden kam es auf der A3 in Fahrtrichtung Zürich zu zwei schweren Verkehrsunfällen.

Gegen 20.50 Uhr verlor ein 18-jähriger Lenker auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen BMW, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung berichtet. Der Wagen überschlug sich, der junge Fahrer hatte Glück im Unglück und überlebte. Schnell bildete sich ein Rückstau, am Ende davon kam ein Sattelzug zum Stehen – ein gefährliches Hindernis, wie sich später zeigen sollte.

Denn rund drei Stunden später, um etwa 23.40 Uhr, krachte ein Personenwagen ungebremst ins Heck des stehenden Lastwagens. Der Aufprall war so heftig, dass das Auto völlig zerstört wurde. Hinter dem Steuer sass ein 50-jähriger Deutscher – für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Vergeblicher Kampf um ein Menschenleben

Ersthelfer eilten zur Unglücksstelle, fanden den Mann leblos im Wrack und begannen umgehend mit Wiederbelebungsmassnahmen. Der Mann verstarb jedoch noch am Unfallort.

Die A3 blieb in Richtung Zürich mehrere Stunden komplett gesperrt. Der Verkehr staute sich kilometerweit, Autofahrer mussten sich auf lange Wartezeiten einstellen. Die Ermittlungen zum genauen Hergang der beiden Unfälle dauern an.