Tödlicher Unfall am Bahnhof Märstetten – Velofahrer (26) von Güterzug erfasst Ein 26-jähriger Mann ist am Mittwochmorgen am Bahnhof Märstetten von einem Güterzug erfasst und tödlich verletzt worden. Die Kantonspolizei Thurgau geht von einem Unfall aus und sucht Zeugen. 31.07.2025

Am frühen Mittwochmorgen ist es am Bahnhof Märstetten TG zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein 26-jähriger Mann wurde dabei von einem durchfahrenden Güterzug erfasst und tödlich verletzt.

Wie die Kantonspolizei Thurgau gegenüber BRK News mitteilte, war der Mann gegen 5.15 Uhr mit einem Velo auf dem Perron unterwegs, als er aus noch ungeklärten Gründen auf das Gleis geriet. In diesem Moment fuhr ein Güterzug durch den Bahnhof und traf den jungen Mann. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Die genauen Umstände des Unfalls sind noch unklar. Laut Polizei werde derzeit von einem Unfall ausgegangen. Der kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau war vor Ort und hat Spuren gesichert. Diese werden nun ausgewertet.

Zeug*innen werden gebeten, sich beim Polizeiposten in Müllheim zu melden. «Zurzeit haben wir keine Kenntnis davon, dass weitere Personen am Bahnhof waren», sagte die Polizei gegenüber BRK News. Es sei aber möglich, dass sich in einer S-Bahn auf dem gegenüberliegenden Gleis Fahrgäste befanden, die etwas beobachtet haben könnten.