Mann wird bei Campingplatz von Zug erfasst und stirbt

Tödlicher Unfall am Eidgenössischen in Mollis: Ein Mann kollidierte am Freitagabend mit einem Zug. Keystone

Am Rand des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfestes in Mollis GL ist es zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein Mann wurde am Freitagabend zwischen Netstal und Näfels in der Nähe des Campingplatzes von einem Zug erfasst.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Nähe des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest ist ein Mann tödlich verunglückt.

Der 33-Jährige wurde zwischen Näfels und Netstal in der Nähe des eines Campingplatzes von einem Zug erfasst.

Der Mann hat laut Polizei den Fussweg verlassen und ist trotz Umzäunung auf die Bahngeleise gelangt. Mehr anzeigen

Der 33-Jährige habe sich aus unbekannten Gründen auf den Bahngeleisen befunden und sei mit einem Zug kollidiert und tödlich verletzt worden, bestätigte die Kantonspolizei Glarus am Samstagmorgen in einer Mitteilung.

Die Unfallstelle befindet sich in der Nähe des offiziellen Campingplatzes. Der Zugang zu den Gleisanlagen ist mit rund zwei Meter hohen Zäunen umgeben, hiess es in der Mitteilung weiter. Weshalb der Mann den offiziellen Fussweg verlassen habe und trotz der Umzäunung auf die Gleise habe gelangen können, werde durch die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei Glarus abgeklärt.

Augenzeuge: «Mann ist über den Zaun geklettert»

Ein Augenzeuge berichtet im «Blick», der Mann habe eine Abkürzung nehmen wollen und sei über den rund zwei Meter hohen Zaun geklettert.

Im Zug befanden sich gemäss Mitteilung rund 40 Personen, die alle unverletzt blieben und anschliessend durch Care-Teams betreut wurden.

Der Zugverkehr im Glarnerland war mehrere Stunden unterbrochen. Viele Festbesucher des Eidgenössischen seien deshalb nur mit Verzögerung nach Hause gekommen, war aus einer Mitteilung der SBB in der Nacht hervorgegangen.