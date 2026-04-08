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Bei Muri AG Auto prallt gegen Baum und fängt Feuer – Fahrer (31) stirbt

Sven Ziegler

8.4.2026

Der Autofahrer verstarb bei dem Unfall.
Der Autofahrer verstarb bei dem Unfall.
Kapo Aargau

Ein 31-jähriger Schweizer ist am Dienstagabend auf der Talstrasse zwischen Aristau und Muri AG tödlich verunfallt. Sein Wagen kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und fing Feuer. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand.

Redaktion blue News

08.04.2026, 10:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 31-jähriger Schweizer ist am Dienstagabend auf der Talstrasse zwischen Aristau und Muri AG tödlich verunfallt.
  • Sein Renault kam ausgangs eines Waldstücks von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum, überschlug sich und fing Feuer.
  • Die Kantonspolizei Aargau ermittelt zum Unfallhergang, die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion angeordnet.
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Kurz nach 17.20 Uhr am Dienstagabend alarmierte ein Augenzeuge die Notrufzentrale: Auf der Talstrasse zwischen Aristau und Muri AG war ein Auto gegen einen Baum geprallt und in Brand geraten. Als Polizei und Feuerwehr eintrafen, lag der Wagen bereits auf dem Dach – und stand in Vollbrand.

Nachdem die Feuerwehr die Flammen unter Kontrolle gebracht hatte, entdeckten die Einsatzkräfte im ausgebrannten Wrack eine Person. Für den Lenker, einen 31-jährigen Schweizer aus der Region, kam jede Hilfe zu spät.

Wucht des Aufpralls überschlug das Auto

Gemäss ersten Erkenntnissen war der Renault von Aristau in Richtung Muri unterwegs, als er ausgangs eines Waldstücks von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug prallte heftig gegen einen Baum – durch die Wucht des Aufpralls überschlug es sich und fing Feuer.

Die Kantonspolizei Aargau hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft ordnete zudem eine Obduktion beim Institut für Rechtsmedizin in Aarau an. Die Talstrasse blieb für Bergungs- und Aufräumarbeiten bis gegen Mitternacht gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

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