Eine 63-jährige Rollerfahrerin ist am Montagabend in Stäfa ZH bei einem Selbstunfall ums Leben gekommen. Die Frau prallte aus noch ungeklärten Gründen gegen eine Mittelinsel und erlag noch auf der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Ersthelfer und Rettungskräfte kämpften um das Leben der Frau.

Am Montagabend, 29. Juni 2026, ist in Stäfa ZH eine 63-jährige Rollerfahrerin bei einem Selbstunfall ums Leben gekommen.

Die Frau war gegen 17.15 Uhr mit ihrem Roller auf der Seestrasse Richtung Zürich unterwegs. In Kehlhof prallte sie aus noch ungeklärten Gründen gegen eine Mittelinsel und stürzte schwer. Sie erlitt schwerste Verletzungen.

Passanten sowie die Kommunalpolizei Region Meilen leisteten sofort Erste Hilfe. Der Rettungsdienst des Spitals Männedorf und ein Notarzt der Rega übernahmen die medizinische Versorgung. Trotzdem verstarb die Frau noch auf der Unfallstelle.

Die Kantonspolizei Zürich untersucht den Unfall zusammen mit der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen kam die Frau ohne Fremdverschulden zu Fall. Auch Unfallspezialisten der Kantonspolizei Zürich und eine Legalinspekteurin standen im Einsatz.

Wegen des Unfalls blieb die Seestrasse während mehrerer Stunden komplett gesperrt. Die Feuerwehren Stäfa und Hombrechtikon richteten eine Umleitung ein.