Lenkerin (93) crasht mit Schulbus  und stirbt

In Schwanden GL ist am Mittwoch eine 93-jährige Autofahrerin nach einem Frontalzusammenstoss mit einem Schulbus verstorben. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich keine Kinder im Bus.

Am Mittwochmittag ist es in Schwanden GL zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Eine 93-jährige Frau war gegen 12 Uhr mit ihrem Personenwagen auf der Hauptstrasse in Richtung Nidfurn unterwegs. Aus bisher ungeklärten Gründen geriet sie unterhalb des Gemeindezentrums auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in einen entgegenkommenden Schulbus, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilte.

Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Wagen der Seniorin um 180 Grad und kam auf der rechten Fahrbahnseite zum Stillstand. Die Frau wurde im Fahrzeug eingeklemmt und konnte erst mit Unterstützung von Sanität, Polizei und weiteren Helfern befreit werden. Während der Bergung verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand. Sie wurde ins Spital gebracht, wo sie kurz darauf verstarb.

Der 52-jährige Chauffeur des Schulbusses blieb unverletzt. Im Bus befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Kinder. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Hauptstrasse musste während rund drei Stunden gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.