Die aktuelle Badesaison fordert bereits zahlreiche Todesopfer: Seit Mitte Juni sind in der Schweiz mindestens 15 Menschen bei Badeunfällen gestorben. Besonders gefährdet sind junge Erwachsene, Senioren und Männer.

Bei warmem Sommerwetter ist der Sprung ins kühle Nass besonders verlockend. Dabei ertrinken in der Schweiz rund fünfzig Personen jährlich. Mit 15 tödlichen Badeunfällen innert eines Monats sind die Fallzahlen derzeit eher hoch. (Themenbild)

Mindestens 15 Menschen sind in den vergangenen dreissig Tagen bei einem Badeunfall verstorben. Das ergab eine Zählung der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Damit liegt die Zahl über dem Vorjahreswert.

Die Zahl der Todesfälle lag bis zum 21. Juli über den Werten der Jahre 2024 und 2025, jedoch noch unter jenen von 2022 und 2023, wie ein Sprecher der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft (SLRG) auf Anfrage mitteilte. Über die Jahre betrachtet seien die Fallzahlen damit eher hoch.

Bei schönem Wetter ist ein Schwumm im kühlen Nass besonders verlockend. Damit nimmt laut SLRG auch die Risikoexposition am, im und auf dem Wasser zu.

Durchschnittlich ertrinken pro Jahr rund fünfzig Personen. Unter den Todesopfern befinden sich besonders häufig junge Erwachsene zwischen 17 und 32 Jahren sowie Menschen ab 65 Jahren. Männer verunfallen deutlich öfter tödlich als Frauen. Mögliche Gründe dafür seien eine höhere Risikobereitschaft und Selbstüberschätzung.