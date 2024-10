Am Donnerstagabend kam es in Genf zu einem tödlichen Unfall. Keystone

In Aire-la-Vielle GE hat sich am Donnerstagabend ein schwerer Unfall ereignet. Eine Person kam dabei ums Leben.

Lea Oetiker Lea Oetiker

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Donnerstagabend gab es in Aire-la-Ville einen tödlichen Unfall.

Ein Motorradfahrer stürzte und erlag seinen Verletzungen.

Er hatte den Jahrgang 1990. Mehr anzeigen

In Aire-la-Vielle GE hat sich am Donnerstagabend ein schwerer Unfall ereignet. Wie die Kantonspolizei Genf mitteilt, ist am späten ein Motorradfahrer mit Jahrgang 1990 gestürzt. Er starb noch an der Unfallstelle.

Der Unfall soll sich um 23.34 Uhr ereignet haben auf der Route d'Aire-la-Ville. Bei der Kreuzung mit dem Chemin des Communaux auf der Höhe des Kreisels stürzte der Mann. Danach rutschte er mehrere Meter über den Boden. Trotz des Eingreifens der Rettungskräfte verstarb der Verunfallte noch vor Ort.

Die Ursache für den Sturz ist unbekannt. Es wurde eine Untersuchung eingeleitet, um den Hergang zu klären.