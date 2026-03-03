Die Stadtpolizei Zürich hat am Montag einen Töfffahrer verhaftet. Symbolbild: Keystone

Am Montagabend hat die Stadtpolizei Zürich einen Töfffahrer im Kreis 4 mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit erwischt. Der 20-Jährige wurde festgenommen.

Kurz vor 20 Uhr fiel einer zivilen Patrouille der Stadtpolizei Zürich ein Töfffahrer auf der Hohlstrasse durch sein auffälliges Fahrverhalten auf. Die Polizisten nahmen daraufhin die Verfolgung auf, wie es in einer Mitteilung heisst.

Wenig später stellten die Beamten demnach fest, dass der Mann auf der Pfingstweidstrasse stadtauswärts mit deutlich mehr als den erlaubten 50 km/h unterwegs war. Auf der Pfingstweidbrücke beschleunigte er im Baustellenbereich sogar auf über 140 km/h, erlaubt gewesen wären dort 60 km/h.

Die Einsatzkräfte stoppten den Junglenker daraufhin umgehend. Der 20-jährige Schweizer wurde festgenommen und zeigte sich in der polizeilichen Einvernahme geständig. Er muss sich wegen eines Raserdelikts verantworten. Sein Führerausweis wurde ihm somit bereits weniger als ein Jahr nach der bestandenen Prüfung wieder entzogen.

Raserdelikte gelten in der Schweiz als Verbrechen und haben schwerwiegende rechtliche Konsequenzen, darunter Freiheitsstrafen sowie einen mehrjährigen Führerausweisentzug.