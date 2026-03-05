Die Kantonspolizei Bern musste am Montag wegen eines tödlichen Verkehrsunfalls ausrücken. Symbolbild: Keystone

Am Mittwochabend ist es in Boltigen BE zu einer Frontalkollision zwischen einem Motorrad und einem Auto gekommen. Der Töfffahrer wurde dabei schwer verletzt und verstarb noch auf der Unfallstelle.

Am Mittwoch, kurz nach 18.05 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung zu einem Verkehrsunfall auf der Hauptstrasse in Boltigen ein. Ersten Abklärungen zufolge war ein Töfffahrer aus Richtung Thun herkommend in Richtung Boltigen unterwegs, als er aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Auto, wie es in einer Mitteilung der Regionalen Staatsanwaltschaft Oberland heisst.

Trotz sofortiger Reanimationsmassnahmen durch Drittpersonen konnte demnach nicht verhindert werden, dass der Mann noch vor Ort verstarb. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 37-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern. Die Lenkerin des beteiligten Autos wurde leicht verletzt und mit einer Ambulanz ins Spital gefahren.

Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der zuständigen Staatsanwaltschaft Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs und zu den Umständen aufgenommen.