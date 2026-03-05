  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Unfall in Boltigen BE Töfffahrer (37) gerät auf falsche Spur und prallt in Auto – tot

Dominik Müller

5.3.2026

Die Kantonspolizei Bern musste am Montag wegen eines tödlichen Verkehrsunfalls ausrücken.
Die Kantonspolizei Bern musste am Montag wegen eines tödlichen Verkehrsunfalls ausrücken.
Symbolbild: Keystone

Am Mittwochabend ist es in Boltigen BE zu einer Frontalkollision zwischen einem Motorrad und einem Auto gekommen. Der Töfffahrer wurde dabei schwer verletzt und verstarb noch auf der Unfallstelle.

Dominik Müller

05.03.2026, 11:19

Am Mittwoch, kurz nach 18.05 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung zu einem Verkehrsunfall auf der Hauptstrasse in Boltigen ein. Ersten Abklärungen zufolge war ein Töfffahrer aus Richtung Thun herkommend in Richtung Boltigen unterwegs, als er aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Auto, wie es in einer Mitteilung der Regionalen Staatsanwaltschaft Oberland heisst.

Trotz sofortiger Reanimationsmassnahmen durch Drittpersonen konnte demnach nicht verhindert werden, dass der Mann noch vor Ort verstarb. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 37-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern. Die Lenkerin des beteiligten Autos wurde leicht verletzt und mit einer Ambulanz ins Spital gefahren.

Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der zuständigen Staatsanwaltschaft Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs und zu den Umständen aufgenommen.

Meistgelesen

Mit diesem Trick lockte Israel Chamenei und seine Minister in tödliche Falle
«Da zeigt sich wieder die Naivität oder Unbedarftheit deutscher und europäischer Politiker»
In Swiss-Sonderflug sitzen 211 Schweizer – darunter 5 Babys +++ Iran greift Flughafen in Aserbaidschan an
Alain Berset richtet dringenden Appell an Europa
Sie deckte Affäre des Ehemanns auf – jetzt müssen beide büssen