Töfffahrer drängelt auf Autobahn – das kommt ihn teuer zu stehen

Im Strassenverkehr muss man einen gewissen Abstand zum vorderen Fahrzeug einhalten. Sonst kann es teuer werden. Roland Weihrauch/dpa

Drängeln im Strassenverkehr ist kein Kavaliersdelikt: Nach einer Fahrt auf der A1 muss ein Töfffahrer mehrere Tausend Franken zahlen – weitere Konsequenzen drohen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Motorradfahrer fuhr auf der A1 über 600 Meter mit extrem geringem Abstand hinter einem Auto her und wurde dafür hart bestraft.

Die Konsequenzen: rund 7400 Franken Kosten, zusätzliche Sanktionen wegen früherer Vergehen und eine verlängerte Probezeit.

In der Schweiz gilt als Richtwert mindestens 1,8 Sekunden Abstand, sonst drohen hohe Strafen und Führerausweisentzug. Mehr anzeigen

Drängeln, dichtes Auffahren, null Geduld: Szenen wie diese gehören auf Schweizer Autobahnen fast schon zum Alltag. Kein Wunder, dass sich viele fragen, ob zu geringe Abstände überhaupt je ernsthaft kontrolliert werden. Ein Fall aus dem Kanton Zürich zeigt nun: doch – und es kann richtig teuer werden.

Ein 28-jähriger Töfffahrer dürfte sich im Juli 2025 in trügerischer Sicherheit gewiegt haben, berichtet der «Tages Anzeiger». Kurz nach 22 Uhr war er auf der A1 bei Wallisellen in Richtung Bern unterwegs – auf einer Aprilia RS 600, die laut Hersteller «sowohl auf der Rennstrecke als auch auf der Strasse eine absolut überragende Performance» liefert und über 200 km/h erreicht.

Doch an diesem Abend kam er nicht auf Touren. Vor ihm fuhr ein Auto mit erlaubten 80 km/h. Offenbar zu langsam für den Motorradfahrer. Über eine Strecke von 600 Metern klebte er dem Fahrzeug regelrecht am Heck – mit einem Abstand von gerade einmal fünf bis acht Metern.

Nur 0,6 Sekunden Abstand

Die Staatsanwältin rechnet vor: Das entspricht gerade einmal 0,6 Sekunden Abstand. Viel zu wenig. «Damit gefährdete er andere und sich selbst», hält sie im Strafbefehl fest.

Die Konsequenzen sind happig. Für die grobe Verkehrsregelverletzung wird der Italiener zu einer unbedingten Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 130 Franken verurteilt. Dazu kommt eine Busse von 100 Franken, weil er später auf 90 km/h beschleunigte. Zusammen mit Verfahrenskosten von 800 Franken summiert sich der Betrag auf satte 7400 Franken.

Und damit nicht genug: Eine bereits 2021 bedingt ausgesprochene Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 100 Franken holt ihn wieder ein. Die Probezeit wird von fünf auf sieben Jahre verlängert.

Was in der Schweiz als sicherer Abstand gilt

Der Fall zeigt auch: Klare Meterangaben gibt es in der Schweiz zwar nicht – doch die Regeln sind eindeutig. Als Faustregel gilt ein Abstand von mindestens 1,8 Sekunden oder «halber Tacho in Metern». Bei Tempo 80 wären das rund 40 Meter gewesen, nicht fünf bis acht. Bei 120 km/h sogar mindestens 60 Meter. Als Orientierung dienen die Leitpfosten am Strassenrand – sie stehen im Abstand von 50 Metern.

Wer diese Regeln missachtet, riskiert nicht nur hohe Geldstrafen. Auch der Führerausweis kann eingezogen werden. Wird das Verhalten als grobe Verkehrsregelverletzung gewertet, droht in der Regel ein Entzug für mehrere Monate.