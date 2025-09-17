  1. Privatkunden
Fahrverbot in der Schweiz Töfffahrer überholen 46 Fahrzeuge im Gotthard – Anzeige

Sven Ziegler

17.9.2025

Das Südportal des Gotthardtunnels im Herbst 2021. (Archivbild)
Das Südportal des Gotthardtunnels im Herbst 2021. (Archivbild)
sda

Mitten im Gotthardtunnel haben zwei Motorradfahrer aus dem Ausland trotz durchgezogener Linie 46 Fahrzeuge überholt. Die Polizei griff ein, beschlagnahmte die Maschinen und sprach Fahrverbote aus.

Sven Ziegler

17.09.2025, 10:04

17.09.2025, 10:12

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Zwei Töfffahrer überholten im Gotthardtunnel 46 Fahrzeuge – trotz Überholverbot.
  • Ein Kamerasystem schlug Alarm, worauf die Polizei die beiden im Kanton Uri stoppte.
  • Die Männer erhielten Fahrverbote in der Schweiz, ihre Motorräder wurden beschlagnahmt.
Mehr anzeigen

Im Gotthardtunnel ist es am 15. September zu einem besonders gefährlichen Vorfall gekommen: Zwei Töfffahrer missachteten das Überholverbot und fuhren an insgesamt 46 Fahrzeugen vorbei. Laut einer Mitteilung der Tessiner Kantonspolizei löste das Kamerasystem des Tunnels gegen 13.30 Uhr Alarm aus.

Bei den Männern handelt es sich um einen 30-jährigen Briten mit Wohnsitz in Grossbritannien und einen 25-jährigen Italiener, der in Frankreich lebt. Sie wurden kurze Zeit später von der Kantonspolizei Uri gestoppt.

Überholmanöver im Tunnel dokumentiert

Die Auswertung der Videoaufnahmen zeigte, dass die beiden Fahrer drei Schwerlastfahrzeuge und 43 weitere Autos im Tunnel überholt hatten – und dies trotz durchgezogener Linie. Solche Manöver gelten als besonders riskant, da im Tunnel kaum Platz für Ausweichmanöver besteht.

Die Polizei brachte beide Männer wegen schwerer Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz sowie Fahrerflucht zur Anzeige. Zudem erhielten sie ein Fahrverbot für die Schweiz. Ihre Motorräder wurden beschlagnahmt.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft laufen.

