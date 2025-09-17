Töfffahrer überholen 46 Fahrzeuge im Gotthard – Anzeige

Im Gotthardtunnel ist es am 15. September zu einem besonders gefährlichen Vorfall gekommen: Zwei Töfffahrer missachteten das Überholverbot und fuhren an insgesamt 46 Fahrzeugen vorbei. Laut einer Mitteilung der Tessiner Kantonspolizei löste das Kamerasystem des Tunnels gegen 13.30 Uhr Alarm aus.
Bei den Männern handelt es sich um einen 30-jährigen Briten mit Wohnsitz in Grossbritannien und einen 25-jährigen Italiener, der in Frankreich lebt. Sie wurden kurze Zeit später von der Kantonspolizei Uri gestoppt.
Überholmanöver im Tunnel dokumentiert
Die Auswertung der Videoaufnahmen zeigte, dass die beiden Fahrer drei Schwerlastfahrzeuge und 43 weitere Autos im Tunnel überholt hatten – und dies trotz durchgezogener Linie. Solche Manöver gelten als besonders riskant, da im Tunnel kaum Platz für Ausweichmanöver besteht.
Die Polizei brachte beide Männer wegen schwerer Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz sowie Fahrerflucht zur Anzeige. Zudem erhielten sie ein Fahrverbot für die Schweiz. Ihre Motorräder wurden beschlagnahmt.