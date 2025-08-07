  1. Privatkunden
Meilen ZH Töfffahrer verstirbt nach heftiger Kollision noch am Unfallort

Philipp Dahm

7.8.2025

Das Bild zeigt Motorrad in «Unfallendlage», teilt die Kantonspolizei Zürich mit.
Das Bild zeigt Motorrad in «Unfallendlage», teilt die Kantonspolizei Zürich mit.
Kapo Zürich

Horror-Unfall in Meilen im Kanton Zürich: Ein Motorrad-Lenker hat erst ein Auto auf der Gegenfahrbahn touchiert, bevor der 46-Jährige in eine Mauer raste. Der Mann verstarb noch am Unfallort.

Philipp Dahm

07.08.2025, 13:55

07.08.2025, 14:02

Am Donnerstag ist ein 46-Jähriger mit seinem Motorrad um kurz nach 6 Uhr auf der Seestrasse von Zürich Richtung Rapperswil, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt. In einer langgezogenen Rechtskurve sei er aus noch nicht bekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten.

Der Töff-Lenker touchierte dabei ein entgegenkommendes Auto, heisst es weiter. Er fuhr demnach über das Trottoir, kollidierte mit einer Mauer und schliesslich mit einem Signalständer, bevor er auf der Strasse liegen blieb.

Er habe sich dabei so schwere Verletzungen zugezogen, dass er trotz sofortiger Reanimation durch Ersthelfer und anschliessend durch den Rettungsdienst noch an der Unfallstelle verstorben sei.

Wieso der Motorradlenker auf die Gegenfahrbahn geriet, sei noch unklar und werde durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland abgeklärt. Die Seestrasse musste bis circa 10 Uhr gesperrt werden.

Die Feuerwehr richtete eine Umleitung ein. Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich standen nach Behrödenangaben die Polizei Region Meilen, die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland, die Feuerwehr Männedorf-Uetikon, die Stützpunktfeuerwehr Meilen, Schutz & Rettung Zürich sowie der Rettungsdienst Spital Männedorf im Einsatz.

