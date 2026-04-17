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Nach dem tödlichen Messerangriff in einer Privatwohnung in Urnäsch AR vom Donnerstag hat die Kantonspolizei neue Details bekannt gegeben. Beim zweiten Todesopfer handelt es sich um die Mutter der Wohnungsmieterin.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beim zweiten Todesopfer des Messerangriffs in Urnäsch AR handelt es sich um die Mutter der 48-jährigen Wohnungsmieterin – sie hatte ihre Tochter und das Grosskind besucht.

Das siebenjährige Mädchen konnte das Spital verlassen und wird in einem sicheren Umfeld betreut.

Der 23-jährige mutmassliche Täter ist ausser Lebensgefahr; er war polizeilich bekannt, jedoch nicht wegen Gewaltdelikten. Mehr anzeigen

Am Donnerstag kam es in einer Privatwohnung in Urnäsch AR zu einem schweren Gewaltdelikt. Zwei Frauen starben an Stich- und Schnittverletzungen, ein siebenjähriges Mädchen und der mutmassliche Täter wurden verletzt.

Nun hat die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden neue Informationen veröffentlicht. Beim zweiten Todesopfer handelt es sich um die Mutter der 48-jährigen Wohnungsmieterin. Die ältere Frau hatte ihre Tochter und das siebenjährige Grosskind besucht, als es zum Angriff kam. Die formelle Identitätsabklärung ist noch nicht abgeschlossen.

Kind verlässt Spital – Täter ausser Lebensgefahr

Das siebenjährige Mädchen, das zunächst mit unbestimmten Verletzungen ins Spital eingeliefert worden war, konnte dieses inzwischen verlassen. Es befindet sich laut Polizei in der Obhut eines sicheren Umfelds. «Die Betreuung des Kindes ist sichergestellt», heisst es in der Mitteilung.

Der mutmassliche Täter, ein 23-jähriger Nachbar, wurde ebenfalls verletzt, operiert und ist ausser Lebensgefahr. Weshalb er sich in der Wohnung der Opfer aufhielt, ist Teil der laufenden Ermittlungen. Laut Polizei war der Mann wegen geringfügiger Delikte bekannt – Gewaltdelikte gehörten jedoch nicht dazu.