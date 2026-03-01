  1. Privatkunden
«Stärksten Schultern sollen mehr tragen» Toggenburger Millionenerbe fordert höhere Steuern für Superreiche

Dominik Müller

1.3.2026

Das reichste Prozent der Schweizer Bevölkerung besitzt durchschnittlich 20 Millionen Franken
Das reichste Prozent der Schweizer Bevölkerung besitzt durchschnittlich 20 Millionen Franken
Symbolbild: Imago

Er gehört selbst zur vermögenden Elite – und kritisiert genau dieses System. Der im Toggenburg lebende Unternehmer Jan Colruyt warnt vor wachsender Ungleichheit in der Schweiz.

Dominik Müller

01.03.2026, 12:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Millionenerbe Jan Colruyt fordert höhere Steuern für Superreiche, da extreme Vermögenskonzentration seiner Ansicht nach die Demokratie gefährdet.
  • Er kritisiert, dass Kapital schneller wächst als Löhne und ein Prozent der Bevölkerung in der Schweiz rund 40 Prozent des Vermögens besitzt.
  • Colruyt plädiert für politisch umsetzbare Lösungen und betont, dass globale Probleme staatliche und demokratische Entscheidungen erfordern.
Mehr anzeigen

Jan Colruyt ist Millionenerbe und stammt aus einer Familie, die eine der führenden belgischen Supermarktketten aufbaute. Seit 25 Jahren lebt er im Toggenburg – und fordert nun für sich und andere Superreiche höhere Steuern, wie er in einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger» erzählt.

Bereits am WEF hat Colruyt als einziger Schweizer den Appell «We Must Draw the Line» unterzeichnet. Die Botschaft: Die extreme Vermögenskonzentration bedrohe die Demokratie.

«Die stärksten Schultern einer Gesellschaft sollen die grösste Last tragen», sagt Colruyt dem «Tages-Anzeiger». In den letzten Jahrzehnten sei jedoch das Gegenteil passiert. Die Schere zwischen Arm und Reich öffne sich immer weiter. Besonders problematisch sei, dass sehr Vermögende nicht nur finanziell, sondern auch politisch überproportional Einfluss nehmen könnten – etwa durch Lobbying, teure Anwälte oder den Kauf von Medien.

Kapital wächst schneller als Löhne

Er selbst zählt sich zur Gruppe der Superreichen, auch wenn er keine konkrete Zahl nennt. Ab einem Vermögen von fünf bis zehn Millionen Franken könne man «gut vom Kapitalertrag leben, ohne zu arbeiten». Genau hier sieht er den Kern des Problems: Kapital wachse schneller als Löhne.

Wer einmal viel besitzt, vermehre sein Vermögen automatisch stärker als jemand, der auf Erwerbsarbeit angewiesen ist. «Warum kann mit Kapital mehr verdient werden als mit den wesentlichen Dingen des Lebens wie Pflege oder Kinderbetreuung?», wird Colruyt vom Tages-Anzeiger zitiert.

Colruyt spricht von einem «Systemfehler». In der Schweiz besitze ein Prozent der Bevölkerung rund 40 Prozent des Vermögens – eine Ungleichheit, die laut ihm mittlerweile mit jener in den USA vergleichbar sei.

Konkrete Modelle will er nicht selbst ausarbeiten, überlässt das der Politik. Denkbar seien etwa eine nationale Erbschaftssteuer oder eine Bundesvermögenssteuer. Den Vorschlag der Grünliberalen – 0,33 Prozent auf Vermögen über fünf Millionen Franken – bezeichnet er als mögliche Lösung. Der Satz dürfe aus seiner Sicht sogar etwas höher sein. Entscheidend sei aber Pragmatismus: Forderungen wie eine 50-prozentige Erbschaftssteuer hält er für politisch kaum umsetzbar.

Wirbt für höhere Steuern für Superreiche: Jan Colruyt.
Wirbt für höhere Steuern für Superreiche: Jan Colruyt.
Screenshot Youtube/Fenster zum Sonntag

Umdenken bei Superreichen

Er betont im Gespräch mit der Zeitung, dass er mit seiner Haltung nicht allein sei. Im Austausch mit anderen Erben und Unternehmern spüre er, dass ein Umdenken stattfinde. Es bilde sich eine Bewegung von Vermögenden, die bereit seien, mehr beizutragen. Der Ball liege nun bei der Politik.

Für Colruyt ist klar: Globale Probleme liessen sich nicht allein durch private Initiativen oder Philanthropie lösen. «Es braucht den Staat und den demokratischen Entscheidungsprozess.» Zwar engagiert er sich selbst stark lokal – etwa bei gemeinnützigen Wohnprojekten in Lichtensteig SG – doch über die Verwendung von Steuergeldern solle nicht ein kleiner Kreis entscheiden, sondern die Bevölkerung.

