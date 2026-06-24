In einer Top-CC-Filiale in Muri bei Bern sollen Verbrauchsdaten auf Fleischprodukten manipuliert worden sein. Ein Mitarbeiter erhebt schwere Vorwürfe gegen Vorgesetzte. Er soll abgelaufene Fleischprodukte mit neuen Etiketten und einem späteren Ablaufdatum versehen haben.

Im Top CC in Muri bei Bern wurden bei Fleischprodukten die Ablaufsetiketten überklebt, mit neuem Ablaufdatum.

Darum geht’s Ein Mitarbeiter wirft der Top-CC-Filiale in Muri vor, Verbrauchsdaten auf Fleischprodukten nachträglich verlängert zu haben.

Recherchen von «Kassensturz» fanden überklebte und veränderte Etiketten.

Laut den Vorwürfen sollen unter anderem Frischfleisch, Salami, Rohschinken und weitere Produkte betroffen gewesen sein.

Experten warnen, dass abgelaufenes Frischfleisch gesundheitliche Risiken bergen kann.

Top CC bestätigt Verstösse gegen interne Vorgaben, spricht aber von einem Einzelfall.

Bei Top CC in Muri bei Bern sollen Verbrauchsdaten auf Fleischverpackungen verändert worden sein. Ein Mitarbeiter beim Grosshändler Top CC sagt: «Das Verbrauchsdatum auf der Verpackung des Fleisches wurde verkratzt und mit einem neuen Datum überklebt.» Die Anweisung sei laut dem Insider vom Chefmetzger und dessen Stellvertreter gekommen, heisst es beim SRF.

Betroffen waren laut des Mitarbeiters Frischfleisch, Salami und Rohschinken. Er sagt dazu klar gegenüber SRF: «Aus meiner Sicht ist es Betrug an den Kundinnen und Kunden.»

Etikett überklebt

Das SRF-Konsumentenmagazin «Kassensturz» recherchierte in der Filiale bei Bern und kaufte Fleisch ein. Bei mehreren Fleischverpackungen zeigte sich: Etiketten waren mit neuen Etiketten überklebt worden. Das ursprüngliche Verbrauchsdatum wurde verkratzt und mit einem neuen Datum überklebt, auch bei Frischfleisch.

Raymond Place, Professor für Lebensmittelmikrobiologie und -sicherheit an der Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften in Zollikofen, Kanton Bern, warnt bei SRF: «Nach dem Verbrauchsdatum ist nicht mehr garantiert, dass das Produkt sicher ist. Das heisst, Mikroorganismen könnten auf dem Frischfleisch weiterwachsen. Nach dem Verbrauchsdatum können sie sich potenziell so vermehrt haben, dass man ernsthaft erkranken kann.»

Fleisch eingefroren

Bilder von SRF zeigen drei Beispiele: Bei Frischfleisch wurde das Verbrauchsdatum verkratzt und überklebt. Bei einem weiteren Fleischetikett wurde das ursprüngliche Datum unkenntlich gemacht. Bei einer Kalbsleber wurde das Verbrauchsdatum überklebt und das Fleisch danach eingefroren.

Der Insider kritisierte die Anweisungen zuerst beim Chefmetzger, aber ohne Erfolg. Danach wandte er sich an «Kassensturz» und informierte auch die Firmenführung. Top CC ist einer der grössten Cash-and-Carry-Abholmärkte der Schweiz für Gastronomie-, Geschäfts- und Privatkunden. In der Deutschschweiz gibt es elf Standorte. Top CC gehört zur Spar Gruppe Schweiz.

Dem Metzger wurde fristlos gekündigt

Top CC bestätigt gegenüber dem Konsumentenmagazin «Verletzungen von internen Vorgaben». Die Missstände seien «sofort behoben» und betroffene Artikel «entsorgt» worden. Es handle sich «um einen isolierten Einzelfall am Standort Muri». Laut Insider wurde sichergestelltes Fleisch trotz Anweisung zur Vernichtung trotzdem verkauft, heisst es beim Schweizer Fernsehen.

Der Chefmetzger wurde offenbar fristlos entlassen. Auch die kantonale Aufsichtsbehörde kontrollierte laut «Kassensturz» den Fall. Das kantonale Laboratorium äussert sich wegen der «geltenden Schweigepflicht» nicht. Dem Insider wurde gekündigt, weil er laut Top CC die Regeln für Whistleblowing nicht eingehalten habe. Er bestreitet Vorwürfe und sagt: «Ich finde es wichtig, dass die Öffentlichkeit darüber informiert wird, wenn etwas schiefläuft.»