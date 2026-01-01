  1. Privatkunden
Crans-Montana VS «Mehrere Verletzte und Tote» bei Silvesterfeier ++ Viele Brandopfer ++ Ursache der Explosion unklar

Philipp Dahm

1.1.2026

Eine Explosion bei ein er Silvesterfeier in Crans-Montana hat viele Verletzte und angeblich auch Tote gefordert.

Philipp Dahm

01.01.2026, 08:00

01.01.2026, 08:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In der Bar Le Constellation in Crans-Montana VS gab es in der Silvesternacht gegen 1.30 Uhr eine Explosion.
  • Die Ursache dafür ist unbekannt.
  • Die Behörden bestätigen «mehrere Verletzte und Tote».
  • Um 10 Uhr gibt es eine Pressekonferenz.
Mehr anzeigen
  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet
  • 8 Uhr

    Viele Brandopfer

    Ein Arzt der Rega sagt dem Schweizer Radio- und Fernsehsender RTS mit, dass die Spitäler in der französischsprachigen Schweiz mit Brandopfern überlastet seien. Die Bevölkerung soll die Ärztinnen und Ärzte möglichst entlasten und heute keine Risiken eingehen, heisst es weiter.

  • 7.43 Uhr

    Pressekonferenz um 10 Uhr

    Die Behörden haben für 10 Uhr eine Pressekonferenz anberaumt, die Frédéric Gisler durchführen wird, schreibt RTS. Der neue Kommandant der Walliser Kantonspolizei ist erst seit heute im Amt. Weiter heisst es, die Explosion habe im Keller der Bar stattgefunden, die im Untergeschoss liegt und Platz für bis zu 400 Gäste bietet.

  • 7.40 Uhr

    Polizei bestätigt «mehrere Verletzte und Tote»

    Die Ursache der Explosion ist laut Gaëtan Lathion, Sprecher der Walliser Kantonspolizei, noch unbekannt. Es habe «mehrere Verletzte und Tote» gegeben, fügte der Polizeisprecher hinzu. Mehr als hundert Personen hielten sich ihm zufolge zum Zeitpunkt der Explosion im Lokal auf.

    Die Kantons- und Stadtpolizei, die Feuerwehr und mehrere Helikopter waren am Ort des Geschehens im Einsatz. Für Familienmitglieder und Angehörige der Opfer wurde eine Helpline unter der Telefonnummer «084 811 21 17» in Betrieb genommen.

  • 7.14 Uhr

    Tote und Verletzte bei Silvesterfeier im Wallis

    In der Le Constellation Bar und Lounge in Crans-Montana VS ist in der Silvesternacht gegen 1.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen, nachdem es zuvor eine Explosion gegeben haben soll.

    Ein Augenzeuge sprach gegenüber «Blick» von Dutzenden Verletzten und auch Toten, die der Arzt gesehen haben will. Die Kantonspolizei bestätigte den Grossbrand: Ein kurzes Video auf X soll das Unglück zeigen. Gegenüber dem «Walliser Boten» räumen die Behörden ein, dass es mehrere Todesopfer geben soll.

    • Mehr anzeigen

