In einem Waldstück bei Neuenhof AG ist ein seit Tagen vermisster 33-jähriger Schweizer tot aufgefunden worden. Ein 36-jähriger Deutscher steht unter Verdacht und führte die Polizei zum Ablageort des Leichnams.

Redaktion blue News Sven Ziegler

In einem Waldstück bei Neuenhof ist am Dienstagabend der leblose Körper eines 33-jährigen Schweizers aus dem Kanton Zürich entdeckt worden. Der Mann galt seit dem 30. Januar 2026 als vermisst.

Bereits zu einem frühen Zeitpunkt hatten die Ermittlungsbehörden ein Gewaltverbrechen nicht ausgeschlossen. Im Verlauf der Abklärungen geriet ein 36-jähriger Deutscher ins Visier der Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich der Vermisste kurz vor seinem Verschwinden mit diesem Mann treffen wollen; die beiden kannten sich offenbar.

Der Tatverdächtige wurde am 3. Februar festgenommen. Bei der anschliessenden Befragung führte er die Polizei zum mutmasslichen Ablageort des Leichnams im Waldgebiet bei Neuenhof. Der Tote konnte am folgenden Tag formell identifiziert werden.

Die Staatsanwaltschaft Baden hat ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Tötung eröffnet und Untersuchungshaft beantragt. Zu den genauen Umständen der Tat sowie zu einem möglichen Motiv machten die Behörden bislang keine weiteren Angaben. Die Ermittlungen dauern an.

Es gilt die Unschuldsvermutung.