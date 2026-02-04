  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Bei Neuenhof AG Toter Mann in Wald gefunden – Tatverdächtiger festgenommen

Sven Ziegler

4.2.2026

Die Kantonspolizei Aargau rückte aus. 
Die Kantonspolizei Aargau rückte aus. 
KEYSTONE

In einem Waldstück bei Neuenhof AG ist ein seit Tagen vermisster 33-jähriger Schweizer tot aufgefunden worden. Ein 36-jähriger Deutscher steht unter Verdacht und führte die Polizei zum Ablageort des Leichnams.

Redaktion blue News

04.02.2026, 14:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 33-jähriger Schweizer, der seit Ende Januar vermisst wurde, ist tot in einem Wald bei Neuenhof AG aufgefunden worden.
  • Ein 36-jähriger Deutscher wurde festgenommen und führte die Polizei zum mutmasslichen Ablageort.
  • Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen vorsätzlicher Tötung; das Motiv ist noch unklar.
Mehr anzeigen

In einem Waldstück bei Neuenhof ist am Dienstagabend der leblose Körper eines 33-jährigen Schweizers aus dem Kanton Zürich entdeckt worden. Der Mann galt seit dem 30. Januar 2026 als vermisst.

Bereits zu einem frühen Zeitpunkt hatten die Ermittlungsbehörden ein Gewaltverbrechen nicht ausgeschlossen. Im Verlauf der Abklärungen geriet ein 36-jähriger Deutscher ins Visier der Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich der Vermisste kurz vor seinem Verschwinden mit diesem Mann treffen wollen; die beiden kannten sich offenbar.

Der Tatverdächtige wurde am 3. Februar festgenommen. Bei der anschliessenden Befragung führte er die Polizei zum mutmasslichen Ablageort des Leichnams im Waldgebiet bei Neuenhof. Der Tote konnte am folgenden Tag formell identifiziert werden.

Die Staatsanwaltschaft Baden hat ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Tötung eröffnet und Untersuchungshaft beantragt. Zu den genauen Umständen der Tat sowie zu einem möglichen Motiv machten die Behörden bislang keine weiteren Angaben. Die Ermittlungen dauern an.

Es gilt die Unschuldsvermutung.