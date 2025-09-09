Im Kanton Graubünden ist ein Wolf getötet worden. sda

In der Val Poschiavo ist Anfang September ein Wolf tot aufgefunden worden. Laut ersten Erkenntnissen wurde das Tier durch eine Schusswunde getötet. Die Kantonspolizei Graubünden hat eine Strafuntersuchung eröffnet.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Am 1. September hat die Wildhut im bündnerischen Val Poschiavo einen toten Wolf entdeckt. Nach Angaben der Behörden stammt die tödliche Verletzung von einer Schusswunde. Da in der Region aktuell keine Abschussbewilligungen bestehen, leiteten die Wildhut und die Kantonspolizei Graubünden umgehend eine Strafuntersuchung ein.

Bei dem Tier handelt es sich um ein Männchen. Der Kadaver wurde an das Zentrum für Fisch- und Wildtiermedizin (FIWI) in Bern gebracht. Dort sollen forensische und biologische Analysen Aufschluss über die genauen Umstände des Todes geben. Parallel untersucht das Laboratoire de Biologie de la Conservation an der Universität Lausanne die genetische Herkunft des Wolfes.

Die Behörden erhoffen sich von den Untersuchungen weitere Hinweise zum Tathergang. Ergebnisse liegen bislang nicht vor.