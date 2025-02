Trotz grosser Suchaktion wurde niemand gefunden. Kapo GR

Ein einsamer Ski auf einer Lawine löst letzte Woche eine grosse Suchatkion aus. Alle eingeleiteten Massnahmen ergaben keine Hinweise auf eine verschüttete Person.

In Zuoz GR am Piz Arpiglia hat letzte Woche am Donnerstag ein Skitourenfahrer einen Ski auf einem Lawinenfeld entdeckt. Seine Meldung an die Rettungskräfte löste eine grosse Suchaktion aus, wie die Kantonspolizei Graubünden schreibt

Der Skitourenfahrer entdeckte den aus der Lawine ragenden Ski auf einer Höhe von rund 2'400 m ü. M. gegen 13 Uhr. Auf einem sofort ausgelösten Flug durch die Rega wurde der Lawinenkegel, oberhalb welchem Fussspuren ausgemacht werden konnten, mit allen Systemen abgesucht und der Ski geborgen.

Aufgeboten wurden weiter Bergretter, Lawinenhunde und ein Rettungsspezialist Helikopter des SAC Bernina sowie zwei Mitglieder der Alpinpolizei für die Absuche des Lawinenfeldes. Sie wurden mit einem Helikopter der Heli Bernina ins Gebiet geflogen.

Alle eingeleiteten Massnahmen ergaben keine Hinweise auf eine verschüttete Person. Meldungen über vermisste Personen oder beobachtete Lawinenniedergänge waren keine eingegangen, so dass die Suchaktion eingestellt wurde.

Die Kantonspolizei Graubünden bittet Tourengängerinnen und Tourengänger, die in den Bergen Ausrüstungsgegenstände wie Ski, Rucksäcke oder Kleidungsstücke verloren haben, den Verlust der Polizei zu melden. Aufwändige und teure Suchaktionen mit einem grossen Aufgebot an Einsatzkräften und –mitteln können so vermieden werden, wie auch die Sorge um Mitmenschen, denen etwas zugestossen sein könnte.

Verlustmeldungen können direkt auf den Polizeistützpunkten gemacht werden. Wichtig dabei sind eine Beschreibung des verlorenen Gegenstandes und die Örtlichkeit, wo er verloren wurde.