Beliebtes Ziel von Touristen aus dem In- und Ausland: Luzern. (Archivbild) Bild: Keystone/Urs Flüeler

Aus Sicht des Tourismusforschers Florian Eggli könnten Obergrenzen für Hotelbetten – wie sie in Luzern diskutiert werden – negative Folgen haben. Damit verhindere man eine Entwicklung hin zu einem qualitativ anspruchsvolleren Tourismus.

Keystone-SDA, Redaktion blue News Helene Laube

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Tourismusforscher Florian Eggli hält Obergrenzen für Hotels für kontraproduktiv.

Will man vom schnellen Tagestourismus hin zu Gästen, die länger bleiben und Wertschöpfung generieren, dann ist ein Hotelbetten-Stopp wenig zielführend, sagt der Luzerner Experte in einem neuen Interview.

Zugleich sieht Eggli Parallelen bei den Themen Zuwanderung und Übertourismus. Mehr anzeigen

Florian Eggli erachtet politische Eingriffe wie eine Obergrenze von Hotelbetten zur Bekämpfung des Übertourismus in der Schweiz als kontraproduktiv. Das sagt der Tourismusexperte im Gespräch mit der «Neuen Zürcher Zeitung».

«Begrenzt man die Hotels, fördert man jene Gruppen, die per Car für ein schnelles Foto und den Uhrenkauf kommen, aber keine nachhaltige Wertschöpfung hinterlassen», sagte der Luzerner Tourismusforscher auf die in Luzern diskutierte Obergrenze für Hotelbetten angesprochen.

Parallelen bei Themen Zuwanderung und Overtourismus

Damit verhindere man aus seiner Sicht eine Entwicklung hin zu einem qualitativ anspruchsvolleren Tourismus – und verpasse die Chance, genau jene Gäste anzuziehen, die man eigentlich gewinnen wolle, sagte Eggli weiter.

Verbote hätten zudem die Folge, dass sich die Tourismusströme «andere Wege suchen», sagte der Leiter des Instituts für Tourismus und Mobilität an der Hochschule Luzern.

Das sehe man etwa bei der Regulierung der Unterkünfte-Plattform Airbnb, so Eggli: «Seit in der Stadt Luzern der Wohnraum für Übernachtungen eingeschränkt wird, verlagert sich das Angebot in Nachbargemeinden wie Kriens».

Die Tourismusbranche habe es versäumt, den Nutzen des Tourismus für die lokale Bevölkerung stärker hervorzuheben, so Eggli. Stattdessen sei über Jahre vor allem die wirtschaftliche Bedeutung der Branche betont worden. Zu wenig thematisiert worden sei hingegen, dass qualitativ hochwertiger Tourismus auch die Lebensqualität der Einheimischen verbessern könne.

Zugleich sieht Eggli Parallelen bei den Themen Zuwanderung und Übertourismus: «Bei beiden Themen geht es im Kern um die Angst vor dem Verlust der Identität und um einen gefühlten Dichtestress», sagte der Tourismusforscher mit Blick auf die SVP-Initiative zur 10-Millionen-Schweiz ab, bei der es ebenfalls um den Dichtestress geht.

Mehr Videos aus dem Ressort