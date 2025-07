Traditionsbäckerei muss nach über 190 Jahren für immer schliessen

Der Kölli-Beck in Thalwil ZH muss schliessen. Screenshot Google Review

Nach 190 Jahren schliesst die älteste Familienbäckerei Thalwils endgültig ihre Türen. Wegen Platzmangel und notwendigen Investitionen kann die nächste Generation Kölli-Beck nicht übernehmen.

Nach 190 Jahren ist Schluss: Der Traditionsbeck «Kölli-Beck» muss für immer schliessen. Es ist das älteste Familienunternehmen in Thalwil ZH, wie die «Zürichsee-Zeitung» schreibt.

Die Hauptfiliale in Thalwil war Ende Juni zum letzten Mal offen. Sie wurde als erste von vier Filialen geschlossen. Die anderen Läden in Gattikon, Oberrieden und der zweite Laden in Thalwil machen am 27. Juli zu.

Hansruedi Kölliker und seine Frau Marita betreiben die Bäckerei in sechster Generation. Anfang März verkündeten die beiden, dass sie den Betrieb im Sommer einstellen werden.

Der Grund dafür: Ihr Sohn Fredi wollte zwar die Filialen übernehmen, doch grössere Investitionen in die Backstube und der Mangel an Platz machten eine Übernahme unmöglich.

Verschiedene regionale Bäckereien ziehen ein

Etwas Positives gibt es trotzdem: In die ehemaligen Kölli-Filialen ziehen verschiedene regionale Bäckereien ein und übernehmen grösstenteils der Mitarbeitenden.

«Wir sind sehr stolz darauf, dass verschiedene Familienbetriebe, von denen einige ebenfalls seit Generationen bestehen, unsere Nachfolge antreten», sagt Hansruedi Kölliker der Zeitung.

Die Backstube bleibt bis Ende Juli in Betrieb, um die noch geöffneten Standorte zu beliefern. Wenn alle Kölli-Becks geschlossen sind, wird die Backstube zu einem Gewerberaum für eine «quartierverträgliche Nutzung». Was das genau heisst, will Hansruedi Kölliker noch nicht sagen.

