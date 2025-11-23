Das Restaurant Engel in Koblenz AG. Screenshot Google Sreet View

Das Traditionsrestaurant Engel in Koblenz AG hat erneut überraschend geschlossen. Der Gemeinderat verfügte die Betriebseinstellung aus rechtlichen Gründen – offenbar wegen Problemen mit dem Wirtepatent.

Redaktion blue News Lea Oetiker

Das Restaurant Engel in Koblenz AG hat von einem Tag auf den anderen seine Türen geschlossen, schreibt das «Badener Tagblatt». Der Gemeinderat hat die Schliessung behördlich verfügt – aus rechtlichen Gründen, wie die Gemeinde mitteilt.

Der Entscheid sei «äusserst schwer gefallen», schreibt der Gemeinderat auf seiner Webseite. Nach mehreren gewährten Nachfristen habe die rechtliche Situation jedoch keine andere Möglichkeit mehr zugelassen. Details nennt die Gemeinde aus Datenschutzgründen nicht.

Naheliegend ist, dass die Schliessung im Zusammenhang mit dem Wirtepatent steht, so das «Badener Tagblatt». Dieses ist Voraussetzung, damit eine Gemeinde eine Betriebsbewilligung erteilen kann.

Immer wieder mussten in der Region Betriebe ohne gültiges Patent aufgeben – darunter etwa das Klingnauer Restaurant Elefanten Ende 2023 oder die Krone in Rekingen im Jahr 2019.

Lokal hat schon einmal den Betrieb eingestellt

Die Wirtin des Engels wollte sich gegenüber der Zeitung nicht näher äussern, sagte jedoch, es handle sich um eine vorübergehende Schliessung. Für die Gäste kam die Nachricht dennoch überraschend. Bereits im Frühling 2023 hatte das Traditionslokal wenige Tage nach einer entsprechenden Ankündigung den Betrieb eingestellt – damals wegen unterschiedlicher Vorstellungen über die künftige Ausrichtung. Keine zwei Monate später war der Engel wieder offen: Eine ehemalige Mitarbeiterin übernahm das Restaurant.

Ob und wann das Lokal erneut öffnet, bleibt unklar. Der Gemeinderat liess aber verlauten, er sei bereit, neue Perspektiven oder Lösungen für den Engel wohlwollend zu prüfen und – sofern möglich – zu unterstützen.