Schweizer Sarco-Chef Florian Willet ist tot

Florian Willet, Präsident von The Last Resort, ist verstorben. Er war zentral in die Debatte um die Suizidkapsel Sarco verwickelt und verbrachte nach deren erstem Einsatz zehn Wochen in Untersuchungshaft.

Florian Willet ist im Alter von 47 Jahren gestorben.

Er wurde durch die Einführung der umstrittenen Suizidkapsel Sarco in der Schweiz bekannt.

Er war Zeuge beim ersten Einsatz der Kapsel in der Schweiz und wurde daraufhin wegen Beihilfe und Anstiftung zum Suizid strafrechtlich verfolgt. Mehr anzeigen

Florian Willet war als Präsident der Sterbehilfeorganisation The Last Resort massgeblich an der Einführung der umstrittenen Suizidkapsel Sarco in der Schweiz beteiligt. Nun ist er im Alter von 47 Jahren verstorben, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Die Sarco-Kapsel führte landesweit zu Diskussionen über Ethik und Recht, als sie erstmals im vergangenen Jahr eingesetzt wurde.

Willet war der einzige Zeuge, als eine schwer kranke Amerikanerin im Schaffhauser Waldstück in Merishausen die Kapsel nutzte, um ihrem Leben ein Ende zu setzen. Nach diesem Vorfall wurde Willet zusammen mit anderen Personen aus dem Umfeld von The Last Resort verhaftet und verbrachte zehn Wochen in Untersuchungshaft. Bei der Schaffhauser Staatsanwaltschaft läuft ein Verfahren gegen ihn wegen Beihilfe und Anstiftung zum Suizid.

Der Tod von Willet, der durch Suizid in Deutschland verstarb, wurde von seinem Anwalt und der Organisation Exit International bestätigt. Diese Organisation hatte die Sarco-Kapsel in die Schweiz gebracht und eng mit Willet zusammengearbeitet. Die Nachricht von seinem Tod erreichte die Schaffhauser Staatsanwaltschaft erst kürzlich, was Fragen über den Fortgang des Verfahrens aufwirft.