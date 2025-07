Trainer hat Sex mit Turnerin (15) – er darf dennoch weitermachen

Der Beschuldigte musste sich vor dem Bezirksgericht Winterthur verantworten. Keystone

Das Bezirksgericht Winterthur verurteilt einen heute 53-jährigen Trainer, weil er vor zwölf Jahren mit einer 15-jährigen Turnerin Sex hatte. Trotzdem darf er weiterhin Sport-Unterricht geben.

Als der Richter das Urteil verkündet, geht ein Raunen durch das Publikum. Auch nach der Verhandlung sind vor dem Gerichtssaal bestürzte Gesichter und sogar Tränen zu sehen. Ein heute 53-jähriger Mann ist soeben der mehrfachen sexuellen Handlung mit einem Kind schuldig gesprochen worden.

Der Grund für die Ernüchterung bei den Zuschauenden – vornehmend junge Frauen – ist aber ein anderer: Der Mann darf weiterhin Turnerinnen und Turner trainieren.

Die wesentlichen Punkte in der Anklageschrift werden vom Beschuldigten nicht bestritten. Im Jahr 2011 lernt er die damals 14-jährige Turnerin in einem Trainingslager im Tessin kennen. Er ein renommierter Trainer, sie eine ambitionierte Leistungssportlerin. Sie meldet sich daraufhin via Facebook bei ihm und fragt um sportlichen Rat.

Im zunächst fachlichen Austausch wird im Laufe eines Jahres immer mehr Privates anvertraut. Gegen Ende 2012 kommt es zu ersten Treffen: Sie gehen spazieren, küssen sich. Bis zu ihrem 16. Geburtstag haben sie mindestens viermal Sex.

«Es war zu früh und falsch»

«Wir waren verliebt», sagt der Trainer am gestrigen Mittwoch vor dem Bezirksgericht Winterthur. Und er räumt ein: «Es war zu früh und deshalb falsch. Und dafür möchte ich mich von ganzem Herzen entschuldigen.» Sie hätten eine wunderschöne Liebesbeziehung geführt, die auch nach Erreichen des 16. Lebensjahres der Turnerin noch rund sechs Jahre Bestand hielt.

Der Geschlechtsverkehr war jeweils einvernehmlich und gewaltfrei, das bestätigt auch die Anwältin der Privatklägerin. Trotzdem habe der Mann das Machtgefälle und die Abhängigkeit zwischen Trainer und Turnerin zu seinem Vorteil ausgenutzt. «Er verkennt, dass er als zum Tatzeitpunkt 41-Jähriger eine Verantwortung getragen hat: Nicht nur als Trainer, sondern auch als Erwachsener», so die Anwältin.

Die Verteidigerin des Beschuldigten verneint indessen eine pädophile Neigung vehement: «Die Privatklägerin war damals biologisch gesehen eine Frau.» Sie müsse sich im Klaren über die sexuellen Handlungen gewesen sein und habe diesen auch zugestimmt.

Auf die Frage des Richters, warum sexuelle Handlungen mit Kindern überhaupt strafbar seien, zögert der Mann lange und antwortet schliesslich: «Weil sie minderjährig sind.»

Bis heute als Trainer im Einsatz

Sowohl Staatsanwalt- als auch Privatklägerschaft haben vergebens ein lebenslanges Tätigkeitsverbot gefordert. Bis heute gibt der Beschuldigte im privaten Rahmen Training.

Sowohl die Turner*innen als auch deren Eltern seien informiert. «Ich habe aus meinem Fehler gelernt, von mir geht keine Gefahr aus.» Er wolle sich weiterhin für die Gesellschaft engagieren. Seine J+S-Bewilligung ist derzeit allerdings sistiert.

Auch von einem Kontaktverbot sieht das Gericht ab. Trotzdem mahnt der Richter den Beschuldigten: «Ich sehe keinen Grund, wieso sie noch Kontakt mit ihr haben sollten.» Bei der Beziehung handle es sich nicht um eine verflossene, «sondern um eine illegale».

Zu Geldstrafe verurteilt

Der Trainer ist zu einer bedingten Geldstrafe von 280 Tagessätzen à 120 Franken – insgesamt 33’600 Franken – und einer Busse von 2000 Franken verurteilt worden. Obwohl sowohl Anklage als auch Verteidigung eine Freiheitsstrafe gefordert haben, sieht das Gericht davon ab, da die gültige Rechtsprechung zum Tatzeitpunkt milder ausfiel.

Beim geforderten Tätigkeitsverbot verhält sich der Sachverhalt ähnlich. Das Urteil aus Winterthur ist noch nicht rechtskräftig. Beide Parteien können innert zehn Tagen in Berufung gehen.

In seinem Schlusswort sagt der Richter: «Wenn Sie der Geschädigten etwas Gutes tun wollen, könnten Sie sich mit dem Leiten von Trainings etwas zurückhalten.» In Richtung Privatklägerin, die den Prozess via Liveschaltung aus einem Nebenraum verfolgt, sagt er: «Ich hoffe, sie können mit dem Thema abschliessen.»