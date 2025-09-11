Der Traktor überschlug sich am Abhang. Kapo GR

Glück im Unglück in Graubünden: In Brienz GR hat sich am Mittwochabend ein landwirtschaftliches Fahrzeug überschlagen und kam erst an einem Baum zum Stillstand. Der Fahrer wurde nur leicht verletzt.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochabend oberhalb von Brienz/Brinzauls, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt. Der 35-jährige Landwirt war mit seinem Traktor auf einem Feldweg in Richtung Propissi Sot unterwegs, als er aus noch unbekannten Gründen nach links von der Strasse abkam.

Das Fahrzeug stürzte in der Folge überschlagend den Abhang hinunter, überquerte die unterhalb liegende Voia d'Aclas und prallte schliesslich gegen einen Baum. Der Traktor kam total beschädigt, aber auf den Rädern stehend, zum Stillstand.

Fahrer kann sich selbst befreien

Der Fahrer hatte grosses Glück: Trotz des heftigen Überschlags erlitt er nur leichte Verletzungen. Er konnte das Fahrzeug aus eigener Kraft verlassen, bevor Rettungskräfte eintrafen.

Die Kantonspolizei Graubünden untersucht nun die genauen Umstände des Unfalls.