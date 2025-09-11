  1. Privatkunden
Unfall in Brienz GR Traktor überschlägt sich an Abhang und knallt in Baum

Sven Ziegler

11.9.2025

Der Traktor überschlug sich am Abhang.
Der Traktor überschlug sich am Abhang.
Kapo GR

Glück im Unglück in Graubünden: In Brienz GR hat sich am Mittwochabend ein landwirtschaftliches Fahrzeug überschlagen und kam erst an einem Baum zum Stillstand. Der Fahrer wurde nur leicht verletzt.

Redaktion blue News

11.09.2025, 14:12

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 35-Jähriger verlor in Brienz/Brinzauls die Kontrolle über seinen Traktor.
  • Das Fahrzeug überschlug sich an einem Abhang und prallte gegen einen Baum.
  • Der Fahrer konnte das Wrack selbstständig verlassen und erlitt nur leichte Verletzungen.
Mehr anzeigen

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochabend oberhalb von Brienz/Brinzauls, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt. Der 35-jährige Landwirt war mit seinem Traktor auf einem Feldweg in Richtung Propissi Sot unterwegs, als er aus noch unbekannten Gründen nach links von der Strasse abkam.

Das Fahrzeug stürzte in der Folge überschlagend den Abhang hinunter, überquerte die unterhalb liegende Voia d'Aclas und prallte schliesslich gegen einen Baum. Der Traktor kam total beschädigt, aber auf den Rädern stehend, zum Stillstand.

Fahrer kann sich selbst befreien

Der Fahrer hatte grosses Glück: Trotz des heftigen Überschlags erlitt er nur leichte Verletzungen. Er konnte das Fahrzeug aus eigener Kraft verlassen, bevor Rettungskräfte eintrafen.

Die Kantonspolizei Graubünden untersucht nun die genauen Umstände des Unfalls.

