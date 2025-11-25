Zürcher Tramführer stand bei Unfall unter Drogen

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Fussgängerin schwer verletzt Zürcher Tramführer stand bei Unfall unter Drogen

Maximilian Haase

25.11.2025

Der Fahrer eines Trams in Zürich stand zum Zeitpunkt eines Unfalls im Januar 2024 unter Marihuana-Einfluss (Symbolbild).
Der Fahrer eines Trams in Zürich stand zum Zeitpunkt eines Unfalls im Januar 2024 unter Marihuana-Einfluss (Symbolbild).
sda

Vor knapp zwei Jahren wurde eine 21-jährige Frau bei einem Tram-Unfall in Zürich schwer verletzt. Neue Erkenntnisse zeigen nun: Der Tramfahrer stand zum Zeitpunkt des Unfalls unter Drogeneinfluss.

Maximilian Haase

25.11.2025, 19:45

25.11.2025, 19:49

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Fahrer eines Trams, das im Januar 2024 in Zürich in einen schweren Unfall verwickelt war, stand zu diesem Zeitpunkt neuen Recherchen zufolge unter Drogen.
  • Bei dem Unfall im Zürcher Kreis 4 wurde im Januar 2024 eine 21-jährige Frau lebensbedrohlich verletzt.
  • Laut «Tages-Anzeiger» soll der Tramfahrer, der seinen Job inzwischen verloren hat, unter dem Einfluss von Marihuana gestanden haben.
Mehr anzeigen

Im Januar 2024 kam es im Zürcher Kreis 4 zu einem folgenschweren Tram-Unfall, bei dem eine junge Frau lebensbedrohlich verletzt wurde. Nun steht fest: Der damals verantwortliche Tramführer stand zu diesem Zeitpunkt unter Drogeneinfluss. Neue Recherchen des «Tages-Anzeigers» zeigen, dass der VBZ-Fahrer vor der Fahrt Marihuana geraucht hatte. Der 32-Jährige habe seine Stelle inzwischen verloren, wie die Zeitung schreibt.

«Dann war es zu spät». Jugendlicher (17) von Tram erfasst und mitgeschleift – jetzt spricht er

«Dann war es zu spät»Jugendlicher (17) von Tram erfasst und mitgeschleift – jetzt spricht er

An jenem Januarabend überquerte eine 21-jährige Fussgängerin die Badenerstrasse auf einem offiziellen Fussgängerstreifen, als sie von einem Tram der Linie 2 erfasst wurde. Das Fahrzeug war stadteinwärts unterwegs, vom Letzigrund kommend. Bei dem Unfall erlitt die Frau lebensbedrohliche Verletzungen und musste nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte sofort ins Spital gebracht werden.

Marihuana-Konsum vor Dienstbeginn

Spezialisten der Stadtpolizei sicherten am Unfallort Beweise, die Staatsanwaltschaft ordnete Blut- und Urinproben beim Fahrer an. Laut Strafbefehl der Zürcher Staatsanwaltschaft, so die «Tages-Anzeiger»-Recherche, hatte der Mann vor Dienstbeginn Marihuana konsumiert und hätte damit rechnen müssen, nicht fahrtüchtig zu sein.

Demnach habe es eine klare Überschreitung des in der Schweiz geltenden THC-Grenzwerts gegeben, der seit 2005 bei 1,5 Mikrogramm pro Liter Blut liegt und damit faktisch einer Nulltoleranz entspricht. Beim VBZ-Mitarbeiter seien mindestens 4,5 Mikrogramm nachgewiesen worden, also das Dreifache des maximal erlaubten Werts. 

Verfahren wegen Körperverletzung eingestellt

Die Staatsanwaltschaft verhängte eine bedingte Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu 100 Franken. Diese wird nur dann wirksam, wenn sich der Beschuldigte innerhalb von zwei Jahren etwas zuschulden kommen lässt. Hinzu kamen eine Busse von 400 Franken und Verfahrenskosten von 2400 Franken, die der Mann zahlen muss.

Kreis 12. Schwerer Tram-Unfall in Zürich – Rentnerin stirbt

Kreis 12Schwerer Tram-Unfall in Zürich – Rentnerin stirbt

Ein parallel geführtes Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung stellte die Staatsanwaltschaft jedoch ein. Dies legt nahe, dass die Fussgängerin das herannahende Tram möglicherweise nicht bemerkt hatte.

«Seltener Einzelfall»

Für den Job des Beschuldigten blieb der Unfall dennoch nicht folgenlos. Eine VBZ-Sprecherin bestätigte dem «Tages-Anzeiger», dass das Arbeitsverhältnis «nach Abklärung und Prüfung aller relevanten Umstände» aufgelöst wurde.

Trete man seinen Dienst unter Einfluss von Drogen oder Alkohol an, sei dies eine grobe Verletzung der arbeitsvertraglichen Sorgfalts- und Treuepflichten. Bei Verdacht führe man vor Schichtbeginn entsprechende Kontrollen durch. Eine Statistik über ähnliche Fälle existiere nicht, wird die Sprecherin zitiert, es handle sich um einen «seltenen Einzelfall».

Mehr zum Thema

«Dann war es zu spät». Jugendlicher (17) von Tram erfasst und mitgeschleift – jetzt spricht er

«Dann war es zu spät»Jugendlicher (17) von Tram erfasst und mitgeschleift – jetzt spricht er

Kreis 12. Schwerer Tram-Unfall in Zürich – Rentnerin stirbt

Kreis 12Schwerer Tram-Unfall in Zürich – Rentnerin stirbt

Gerade nochmal gutgegangen. Sicherheitsmann rettet junge Frau vor einfahrendem Tram

Gerade nochmal gutgegangenSicherheitsmann rettet junge Frau vor einfahrendem Tram

Meistgelesen

Rakete trifft Flugzeugwerft – rare A-60 zerstört +++ Rund 20 statt 28 Punkte für Frieden in Ukraine
Zürcher Tramführer stand bei Unfall unter Drogen
Familie lebt im Wald – jetzt werden Kinder ins Heim geschickt
Das sind die möglichen Gegner der Schweizer Nati
Mujinga Kambundji ist zum ersten Mal Mami geworden