Christoph Rothenfluh, ehemaliger Vorsitzender der SVP äusserte sich mutmasslich transfeindlich auf X. svp-so.ch

Ein Screenshot in einem Dorf-Chat bringt die SVP Dornach ins Straucheln: Kandidat Chris Rothenfluh wird von allen Ämtern entbunden – und der Wahlkampf gerät aus den Fugen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen SVP-Kandidat Christoph Rothenfluh trat nach transfeindlichen Äusserungen auf X und öffentlichem Druck sofort von allen Ämtern zurück.

Die SVP Dornach distanzierte sich klar, vermutet jedoch eine gezielte Kampagne, bei der auch Gemeindepräsident Daniel Urech (Grüne) in der Kritik steht.

Der Skandal kurz vor den Gemeinderatswahlen versetzt die Gemeinde Dornach in einen politischen Ausnahmezustand und zwingt die SVP zur internen Aufarbeitung. Mehr anzeigen

Im beschaulichen Dornach im Kanton Solothurn ist ein digitaler Sturm losgebrochen: In einem WhatsApp-Dorfchat mit rund 400 Mitgliedern wurde am Wochenende ein Screenshot geteilt – und der sorgte für politische Konsequenzen, noch bevor die Tasten aufhörten zu klicken. Das berichtet die «bzbasel.ch».

Im Zentrum der Aufregung: Christoph Rothenfluh, Gemeinderatskandidat und Vorstandsmitglied der SVP Dornach. Ihm wird vorgeworfen, sich im Sommer 2023 auf der Plattform X transfeindlich geäussert zu haben – und zwar gegenüber einer Trump-Anhängerin. Nachdem Screenshots dieser Äusserung im Chat auftauchten, dementierte Rothenfluh zunächst – nur um später gegenüber seiner Partei doch die Urheberschaft einzuräumen.

Rasanter Rückzug aus dem Amt

Die Reaktion folgte prompt: Noch am selben Tag entband die SVP Dornach Rothenfluh von all seinen Ämtern. In einer öffentlichen Stellungnahme distanzierte sich die Partei klar von «Hassäusserungen» und pochte auf «Respekt und Anstand». Ob Rothenfluh bei den Gemeinderatswahlen am kommenden Sonntag überhaupt noch auf der Liste bleibt, ist fraglich – sein Rückzug im Falle einer Wahl gilt bereits als sicher.

Ein eigens eingesetzter Krisenstab soll nun die internen Abläufe durchleuchten. Eine ausserordentliche Mitgliederversammlung nach dem 13. April soll klären, wie es mit der SVP Dornach weitergeht.

Anschuldigungen gegen den Gemeindepräsidenten

Doch die Sache hat auch eine politische Dimension: Giovanni Acconcia, Vizepräsident der SVP Dornach, sieht in den Enthüllungen eine gezielte Kampagne gegen Rothenfluh und seine Partei. Er kritisiert Daniel Urech (Grüne), den amtierenden Gemeindepräsidenten und einen der vier Moderatoren des Dorfchats. Urech habe die Diskussion nicht gestoppt, obwohl für Rothenfluh noch die Unschuldsvermutung gegolten habe, so der Vorwurf.

Die aufgedeckten Screenshots stammen von zwei neu hinzugefügten Chat-Mitgliedern mit Nummern aus Deutschland und Grossbritannien – ein Detail, das die SVP als weiteren Hinweis auf eine geplante Aktion deutet.

Urech selbst gibt sich gelassen: Er habe keinen Anlass gesehen, die Diskussion zu unterbrechen, da niemand beleidigt worden sei und es sich bei Rothenfluh um eine «Person von öffentlichem Interesse» handle. Zudem habe er sich mit SVP-Mitgliedern und Rothenfluh ausgetauscht, nachdem die Vorwürfe publik wurden.

Wahlkampf im Ausnahmezustand

Der Zeitpunkt hätte kaum heikler sein können: Am kommenden Sonntag finden in Dornach die Gemeinderatswahlen statt, bei denen Rothenfluh als Kandidat angetreten wäre. Parallel steht auch der zweite Wahlgang der Solothurner Regierungsratswahlen an – mit Daniel Urech als Kandidat.

Ein Dorf, eine Chatgruppe, ein Screenshot – und eine Gemeinde, die sich plötzlich mitten in einem politischen Ausnahmezustand wiederfindet. Die SVP Dornach steht nun vor der Aufgabe, das entstandene Vakuum zu füllen – und das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler zurückzugewinnen.