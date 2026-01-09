  1. Privatkunden
Politiker aus allen Weltregionen Diese Gäste werden an der  Trauerzeremonie erwartet

Petar Marjanović

9.1.2026

Diese Gäste werden an der Trauerzeremonie erwartet. Bundespräsident Guy Parmelin

Bundespräsident Guy Parmelin

Bild: KEYSTONE

Diese Gäste werden an der Trauerzeremonie erwartet. Bundesrat und Justizminister Beat Jans

Bundesrat und Justizminister Beat Jans

Bild: sda

Diese Gäste werden an der Trauerzeremonie erwartet. Bundesrat und Aussenminister Ignazio Cassis

Bundesrat und Aussenminister Ignazio Cassis

Bild: sda

Diese Gäste werden an der Trauerzeremonie erwartet. Bundeskanzler Viktor Rossi

Bundeskanzler Viktor Rossi

Bild: sda

Diese Gäste werden an der Trauerzeremonie erwartet. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron 

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron 

Bild: sda

Diese Gäste werden an der Trauerzeremonie erwartet. Walliser Staatsrat Mathias Reynard

Walliser Staatsrat Mathias Reynard

Bild: KEYSTONE

Diese Gäste werden an der Trauerzeremonie erwartet. Italiens Präsident Sergio Mattarella

Italiens Präsident Sergio Mattarella

Bild: KEYSTONE

Die Schweiz gedenkt am Freitagnachmittag mit einem nationalen Trauertag der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana. In Martigny werden dazu zahlreiche in- und ausländische Gäste erwartet.

Petar Marjanović

09.01.2026, 11:04

Am Freitagnachmittag begeht die Schweiz einen nationalen Trauertag für die Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana. In Martigny findet ein zentraler Gedenkanlass mit Behördenvertretern aus dem In- und Ausland sowie Vertretern verschiedener Religionen statt.

Der Tag ist dem Gedenken an die Verstorbenen, der Solidarität mit den Verletzten und der Anteilnahme an allen Betroffenen gewidmet. Zur offiziellen Zeremonie in Martigny werden über 1000 Gäste erwartet, darunter Bundespräsident Guy Parmelin, die Bundesräte Ignazio Cassis und Beat Jans sowie der gesamte Walliser Staatsrat. Das Programm umfasst Lesungen, symbolische Gesten, Musik und Ansprachen.

Zum Anlass eingeladen sind Vertreter aus 37 Staaten sowie der Europäischen Union. Bis Mittwoch sagten 30 Staaten ihre Teilnahme zu. Darunter sind Italien mit Präsident Sergio Mattarella und Frankreich mit Präsident Emmanuel Macron. Einige ausländische Gäste nehmen auch deshalb teil, weil ihre Länder selbst Opfer zu beklagen haben.

blue News hat die bereits bekannten Anmeldungen in einer Übersicht zusammengefasst. Die Liste ist nicht abschliessend und wird laufend aktualisiert.

Regierungsleute des Bundes und des Kantons Wallis

  • Bundespräsident Guy Parmelin
  • Bundesrat Ignazio Cassis
  • Bundesrat Beat Jans
  • Bundeskanzler Viktor Rossi
  • Walliser Staatsratspräsident Mathias Reynard
  • Vizepräsident des Walliser Staatsrates Christophe Darbellay
  • Walliser Staatsrat Franz Ruppen
  • Walliser Staatsrat Stéphane Ganzer
  • Walliser Staatsrätin Franziska Biner
Mehr anzeigen

Parallel zum Gedenken laufen in mehreren Ländern Ermittlungen. In Italien hat die Staatsanwaltschaft Untersuchungen aufgenommen, nachdem sechs junge Italiener unter den insgesamt 40 Todesopfern waren. In Belgien ermittelt die Staatsanwaltschaft Brabant; von dort kam ebenfalls ein Jugendlicher ums Leben. Frankreich, das acht Staatsbürger verloren hat, leitete bereits ein Verfahren ein, um den Opfern und ihren Familien Unterstützung zu ermöglichen.

Vertretungen ausländischer Staaten

  • Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron
  • Italiens Präsident Sergio Mattarella
  • Luxemburger Grossherzog Henri
  • Belgiens Premierminister Bart De Wever
  • Serbiens Aussenminister Marko Djuric
  • Präsidentin des Europäischen Parlaments Roberta Metsola
  • Rumäniens Vizepremier Radu Dinel Miruta
  • Ebenfalls eingeladen: Österreich, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Finnland, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Litauen, Luxemburg, die Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slowenien, Spanien, Schweden, die Türkei, das Vereinigte Königreich, Vatikan, Algerien, Demokratische Republik Kongo, Israel, Philippinen, Kanada, USA, Australien
Mehr anzeigen

In mehreren Kantonen finden eigene Gedenkfeiern statt. Mehrere Kantone kündigten zudem an, ein bis zwei Regierungsratsmitglieder an die offizielle Trauerzeremonie nach Martigny zu entsenden. Auch die Liste der Kantonsvertreter*innen wird im Laufe des Tages aktualisiert.

Weitere kantonale Regierungsmitglieder

  • Solothurner Regierungsräte Peter Hodel und Mathias Stricker
  • Urner Landammann Christian Arnold und Landesstatthalter Daniel Furrer
  • Nidwaldner Landammann Othmar Filliger und Landesstatthalterin Karin Kayser-Frutschi
  • Luzerner Regierungspräsidentin Michaela Tschuor und Sicherheitsdirektorin Ylfete Fanaj
  • Zuger Landammann Andreas Hostettler
  • Schwyzer Landesstatthalter Sandro Patierno und Regierungsrat Herbert Huwiler
  • Obwaldner Landstatthalterin Cornelia Kaufmann-Hurschler und Regierungsrat Christoph Amstad
Mehr anzeigen

