Diese Gäste werden an der Trauerzeremonie erwartet

Die Schweiz gedenkt am Freitagnachmittag mit einem nationalen Trauertag der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana. In Martigny werden dazu zahlreiche in- und ausländische Gäste erwartet.

Der Tag ist dem Gedenken an die Verstorbenen, der Solidarität mit den Verletzten und der Anteilnahme an allen Betroffenen gewidmet. Zur offiziellen Zeremonie in Martigny werden über 1000 Gäste erwartet, darunter Bundespräsident Guy Parmelin, die Bundesräte Ignazio Cassis und Beat Jans sowie der gesamte Walliser Staatsrat. Das Programm umfasst Lesungen, symbolische Gesten, Musik und Ansprachen.

Zum Anlass eingeladen sind Vertreter aus 37 Staaten sowie der Europäischen Union. Bis Mittwoch sagten 30 Staaten ihre Teilnahme zu. Darunter sind Italien mit Präsident Sergio Mattarella und Frankreich mit Präsident Emmanuel Macron. Einige ausländische Gäste nehmen auch deshalb teil, weil ihre Länder selbst Opfer zu beklagen haben.

blue News hat die bereits bekannten Anmeldungen in einer Übersicht zusammengefasst. Die Liste ist nicht abschliessend und wird laufend aktualisiert.

Regierungsleute des Bundes und des Kantons Wallis Bundespräsident Guy Parmelin

Bundesrat Ignazio Cassis

Bundesrat Beat Jans

Bundeskanzler Viktor Rossi

Walliser Staatsratspräsident Mathias Reynard

Vizepräsident des Walliser Staatsrates Christophe Darbellay

Walliser Staatsrat Franz Ruppen

Walliser Staatsrat Stéphane Ganzer

Walliser Staatsrätin Franziska Biner Mehr anzeigen

Parallel zum Gedenken laufen in mehreren Ländern Ermittlungen. In Italien hat die Staatsanwaltschaft Untersuchungen aufgenommen, nachdem sechs junge Italiener unter den insgesamt 40 Todesopfern waren. In Belgien ermittelt die Staatsanwaltschaft Brabant; von dort kam ebenfalls ein Jugendlicher ums Leben. Frankreich, das acht Staatsbürger verloren hat, leitete bereits ein Verfahren ein, um den Opfern und ihren Familien Unterstützung zu ermöglichen.

Vertretungen ausländischer Staaten Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron

Italiens Präsident Sergio Mattarella

Luxemburger Grossherzog Henri

Belgiens Premierminister Bart De Wever

Serbiens Aussenminister Marko Djuric

Präsidentin des Europäischen Parlaments Roberta Metsola

Rumäniens Vizepremier Radu Dinel Miruta

Ebenfalls eingeladen: Österreich, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Finnland, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Litauen, Luxemburg, die Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slowenien, Spanien, Schweden, die Türkei, das Vereinigte Königreich, Vatikan, Algerien, Demokratische Republik Kongo, Israel, Philippinen, Kanada, USA, Australien Mehr anzeigen

In mehreren Kantonen finden eigene Gedenkfeiern statt. Mehrere Kantone kündigten zudem an, ein bis zwei Regierungsratsmitglieder an die offizielle Trauerzeremonie nach Martigny zu entsenden. Auch die Liste der Kantonsvertreter*innen wird im Laufe des Tages aktualisiert.