Nach Jositsch-Austritt: Diese drei SP-Streits erschütterten Zürich schon früher

Daniel Jositsch tritt per sofort aus der SP aus Daniel Jositsch verlässt per sofort die SP. Das gab er am Donnerstagnachmittag in Zürich bekannt. 04.06.2026

Der Austritt von Daniel Jositsch sorgt für Aufsehen weit über die SP hinaus. Zwar betont die Partei ihre Fähigkeit, unterschiedliche Positionen zu vereinen. Doch ein Blick zurück zeigt: Kaum eine Partei liefert so oft öffentliche Machtkämpfe wie die Zürcher Sozialdemokraten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Daniel Jositschs angekündigter SP-Austritt reiht sich in eine Zürcher Parteigeschichte ein, in der Nominationen und Kandidaturen immer wieder heftige Konflikte auslösten.

Beispiele wie Mario Fehr, Julia Gerber Rüegg und Anita Thanei zeigen, wie sichtbar und emotional solche Kämpfe in der SP ausgetragen werden.

Ganz einzigartig ist das aber nicht: Auch FDP und SVP kennen interne Machtkämpfe, nur laufen sie dort oft weniger öffentlich ab. Mehr anzeigen

Es ist einer dieser Sprüche, die in linken Kreisen viele kennen: Treffen sich zwei Linke, kommen – je nach Erzählvariante – am Ende entweder eine Spaltung oder gleich drei neue Gruppierungen heraus. Der Witz lebt von der Tatsache, dass in kaum einem politischen Milieu so leidenschaftlich gestritten wird wie bei den Linken.

Wer den Spruch kennt und insgeheim an seinen Wahrheitsgehalt glaubt, dürfte sich nach diesem Tag bestätigt fühlen. Ausgerechnet der bestgewählte Bundesparlamentarier der Schweiz, der Zürcher Ständerat Daniel Jositsch, hat heute angekündigt, aus der Sozialdemokratischen Partei austreten zu wollen. Und damit nicht genug: Nächstes Jahr will er erneut antreten – voraussichtlich parteilos. Ein Paukenschlag.

Daniel Jositsch hat für die SP viele Kämpfe geführt. Auch erfolglos: 2009 wurde er nicht in den Regierungsrat gewählt. KEYSTONE

Politforscher bezweifeln, dass der Witz der gespaltenen Linken wahr ist. Auch die Basler SP-Ständerätin Eva Herzog, die als weniger links gilt als der Parteimainstream, weist in einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger» den Vorwurf weit von sich. Die SP, betont sie, habe kein Problem damit, unterschiedliche Meinungen unter einem Dach zu vereinen.

Auch die Zürcher SP-Regierungsrätin Jacqueline Fehr schrieb mit stolzem Unterton: «In keiner anderen Partei werden die Konflikte so offen, transparent und wiederum demokratisch bereinigt wie in der SP. Dieser Partei den Vorwurf zu machen, sie werde ‹von oben› geführt, ist bizarr oder bösartig. Ihr vorzuwerfen, sie lasse andere Meinungen nicht zu, ist tatsachenwidrig.»

Ganz so einfach lässt sich die Sache allerdings nicht entkräften. Denn ein Blick in die jüngere Parteigeschichte fördert ein auffälliges Muster zutage: Wenn es irgendwo regelmässig laut wird, wenn um Kandidaturen gerungen und über Nominationen gestritten wird – dann bei der SP. Drei Ereignisse aus dem Kanton Zürich erzählen davon.

2018: Mario Fehr gerät unter Druck

Lange war Regierungsrat Mario Fehr in der eigenen Partei eine Reizfigur. Vom linken Parteiflügel und von den Jungsozialist*innen hagelte es regelmässig Kritik. Etwa wegen seiner Asylpolitik, wegen des Kaufs einer Überwachungssoftware, wegen seiner Haltung zum Burkaverbot. 2018 sollten die SP-Delegierten entscheiden, ob sie ihren Regierungsrat weiter mittragen wollten.

Der Zürcher Regierungsrat Mario Fehr war bis 2021 Mitglied der SP. KEYSTONE

Mittendrin: Daniel Jositsch, damals noch mit SP-Parteibüchlein in der Tasche. In der «NZZ» warnte er eindringlich vor einem Bruch, obwohl auch er Fehr dafür kritisierte, dass er bei der Nationalitäten-Nennung von Tatverdächtigen nicht mit Andersdenkenden diskutieren wollte. Ein solcher Bruch, sagte Jositsch damals, «würde der Partei einen extremen Schaden zufügen». Die Delegierten hörten auf ihn – anders als heute – und nominierten Fehr trotz allem.

Doch die Loyalität gegenüber dem Mann, der den Clinch mit der Parteilinie wieder und wieder gesucht hatte, zahlte sich nicht aus. Zwei Jahre später, 2021, zog Fehr selbst den Schlussstrich und erklärte seinen Austritt aus der SP.

2015: Gerber Rüegg wartet – und bleibt trotzdem draussen

Vier Jahre zuvor stand eine andere im Zentrum: Julia Gerber Rüegg. Geduldig hatte sie jahrelang auf dem ersten Ersatzplatz für den Nationalrat ausgeharrt. Als Jacqueline Fehr in den Regierungsrat gewählt wurde, hätte ihre Stunde schlagen können – doch Fehr behielt ihr Nationalratsmandat bis zum Ende der Legislatur. Rüegg konnte so nicht nachrücken.

Dann kam der Dämpfer. Die SP-Geschäftsleitung wollte Gerber Rüegg gar nicht erst auf die neue Liste setzen. Erst nach lautstarken Protesten landete sie als Kompromiss auf Platz 18 – zu weit hinten, sie verpasste die Wahl. Während die langjährige Wartende leer ausging, schoss eine Neue an der Delegiertenversammlung auf Platz 4: Mattea Meyer. Sie wurde später als Siebte gewählt und stieg, gemeinsam mit Cédric Wermuth, zur Co-Parteipräsidentin auf.

Julia Gerber Rüegg (rechts) zusammen mit dem langjährigen SP-Politiker Paul Rechsteiner. KEYSTONE

2011: Anita Thanei verlässt unter Tränen den Saal

Am emotionalsten aber wurde es 2011. Die langjährige Nationalrätin Anita Thanei verfehlte an der Delegiertenversammlung die nötige Zweidrittelsmehrheit, um als langjährige Nationalrätin erneut kandidieren zu können. Der Entscheid traf sie wie ein Schlag, eine Kamera filmte sie, wie sie weinte. Was folgte, war ein Aufschrei: Ein Protestbrief sammelte über 400 Unterschriften.

Anita Thanei schaffte 2011 die Wiederwahl in den Nationalrat nicht. (Archivbild) KEYSTONE

Die Parteileitung machte Thanei später ein Angebot – noch einmal vor die Delegierten treten, allerdings von Platz 34 aus. Thanei lehnte ab und verliess die Bühne.

Andere Parteien haben auch Konflikte

Bei aller Dramatik, ein reines SP-Phänomen sind die Nominationsquerelen nicht. Sobald Bisherige und Neue, Junge und Etablierte, Frauen und Männer, Stadt und Land um die guten Listenplätze oder erneute Nominationen ringen, wird auch in anderen Parteien gestritten.

Das zeigt sich gerade bei der FDP des Kantons Zürich. Für die Regierungsratswahlen 2027 schlägt die Parteileitung den 32-jährigen Nationalrat Andri Silberschmidt vor. Dieser Solo-Vorschlag kam nicht überall gut an: Prompt stellten sich mit Monika Keller, Martin Huber und Frank Rühli gleich drei Gegenkandidat*innen in den Weg. Nur wird bei den Freisinnigen hinter den Kulissen gestritten, nicht auf offener Bühne wie bei der SP.

Und auch die SVP Zürich kennt den internen Zwist. Als «Partei-Übervater» Christoph Blocher nach seiner Abwahl aus dem Bundesrat noch einmal für National- und Ständerat antreten wollte, war es ausgerechnet sein Schwiegersohn Roberto Martullo, der einen «ausgewogenen Mix aus erfahrenen Kämpfern und jungen, dynamischen Leuten» forderte.

Christoph Blocher versuchte nach seine Abwahl (Bild) den erneuten Sprung ins Bundeshaus. KEYSTONE

Mehrheitsfähig war diese Kritik allerdings nicht: Wie der «Tages-Anzeiger» berichtete, schmetterte die Partei den Antrag mit 301 zu 19 Stimmen ab.