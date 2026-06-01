Das Trinkwasser in Schwanden und Hofstetten bei Brienz ist verunreinigt. (Themenbild) Keystone/dpa/Monika Skolimowska

In den Berner Gemeinden Schwanden bei Brienz und Hofstetten bei Brienz ist das Trinkwasser verschmutzt. Die Bevölkerung wird aufgefordert, kein Leitungswasser zu verwenden, ohne es zuvor abzukochen.

Keystone-SDA, Redaktion blue News Helene Laube

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Trinkwasser in Schwanden bei Brienz und Hofstetten bei Brienz BE muss bis auf weiteres abgekocht werden.

Es ist getrübt, wie die Behörden am Montagmorgen über den Warndienst Alertswiss mitteilten. Mehr anzeigen

In den Berner Gemeinden Schwanden bei Brienz und Hofstetten bei Brienz ist das Trinkwasser verschmutzt. Das Trinkwasser ist getrübt, wie die Behörden am Montagmorgen über den Warndienst Alertswiss mitteilten. Es sollte abgekocht werden, bevor es zum Trinken oder in der Küche verwendet werde.

Nähere Angaben zur Art der Verschmutzung machten die Behörden nicht.