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Schwanden und Hofstetten bei Brienz Kanton warnt: Trinkwasser in Berner Gemeinden ist verschmutzt

Helene Laube

1.6.2026

Das Trinkwasser in Schwanden und Hofstetten bei Brienz ist verunreinigt. (Themenbild)
Das Trinkwasser in Schwanden und Hofstetten bei Brienz ist verunreinigt. (Themenbild)
Keystone/dpa/Monika Skolimowska

In den Berner Gemeinden Schwanden bei Brienz und Hofstetten bei Brienz ist das Trinkwasser verschmutzt. Die Bevölkerung wird aufgefordert, kein Leitungswasser zu verwenden, ohne es zuvor abzukochen.

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Keystone-SDA, Redaktion blue News

01.06.2026, 06:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Trinkwasser in Schwanden bei Brienz und Hofstetten bei Brienz BE muss bis auf weiteres abgekocht werden.
  • Es ist getrübt, wie die Behörden am Montagmorgen über den Warndienst Alertswiss mitteilten.
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In den Berner Gemeinden Schwanden bei Brienz und Hofstetten bei Brienz ist das Trinkwasser verschmutzt. Das Trinkwasser ist getrübt, wie die Behörden am Montagmorgen über den Warndienst Alertswiss mitteilten. Es sollte abgekocht werden, bevor es zum Trinken oder in der Küche verwendet werde.

Nähere Angaben zur Art der Verschmutzung machten die Behörden nicht.

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