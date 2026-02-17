  1. Privatkunden
Behörden geben Flaschen ab Thurgauer Gemeinde warnt vor verunreinigtem Trinkwasser

Sven Ziegler

17.2.2026

Das Trinkwasser in Stettfurt ist verunreinigt. (Symbolbild)
Das Trinkwasser in Stettfurt ist verunreinigt. (Symbolbild)
sda

In der Thurgauer Gemeinde Stettfurt ist das Trinkwasser mikrobiologisch verunreinigt. Die Behörden sprechen ein sofortiges Bezugsverbot für das gesamte Gemeindegebiet aus. Die Bevölkerung wird aufgefordert, kein Leitungswasser zu trinken.

Sven Ziegler

17.02.2026, 11:25

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Stettfurt ist das Trinkwasser mikrobiologisch verunreinigt, das gesamte Gemeindegebiet ist betroffen.
  • Leitungswasser darf bis auf Widerruf nicht konsumiert werden, Kochen mit Leitungswasser ist ebenfalls untersagt.
  • Ab 14 Uhr wird beim Tscharnerhaus Trinkwasser in Flaschen abgegeben.
Mehr anzeigen

Die Wasserversorgung der Gemeinde Stettfurt hat am 17. Februar 2026 eine mikrobiologische Verunreinigung des Trinkwassers festgestellt. Daraufhin wurde ein sofortiges generelles Trinkverbot ausgesprochen.

Betroffen ist das gesamte Gemeindegebiet von Stettfurt, einschliesslich des OS-Schulhauses Halinger. Das Leitungswasser darf bis auf Widerruf weder getrunken noch zum Kochen verwendet werden.

Die Gemeinde teilt mit, dass mit Hochdruck daran gearbeitet werde, die Versorgung wiederherzustellen. Wie lange die Einschränkungen dauern, ist derzeit offen. Es könne mehrere Tage in Anspruch nehmen.

Duschen und Geschirrspüler dürfen weiter benutzt werden

Nicht alle Nutzungen sind eingeschränkt. Laut Gemeinde dürfen weiterhin Geschirrspüler benutzt werden, sofern die höchste Temperaturstufe mit mindestens 80 Grad gewählt wird. Auch Duschen, Toilettenspülung, allgemeine Reinigungsarbeiten sowie das Waschen mit Maschinen bleiben erlaubt.

Wer bereits Leitungswasser konsumiert hat, soll seinen Gesundheitszustand beobachten. Sollten innerhalb von 48 Stunden Symptome wie Fieber, Durchfall oder Erbrechen auftreten, wird empfohlen, ärztlichen Rat einzuholen.

Ab 14 Uhr wird Trinkwasser in Flaschen beim Tscharnerhaus abgegeben. Für Fragen hat die Gemeinde eine Hotline eingerichtet.

Über die weitere Entwicklung informiert die Gemeinde laufend über ihre offizielle Website.

