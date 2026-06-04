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Doppelbesetzung übernimmt Posten Tristan Brenn gibt Posten als SRF-Chefredaktor ab

Lea Oetiker

4.6.2026

Tristan Brenn war seit 2014 Chefredaktor von SRF.
Tristan Brenn war seit 2014 Chefredaktor von SRF.
Oscar Alessio

Im Zuge der SRG-Reform «Enavant» kommt es bei SRF zu einem Führungswechsel: Chefredaktor Tristan Brenn tritt ab, künftig übernimmt eine Doppelspitze die Leitung der Informationsredaktion.

Lea Oetiker

04.06.2026, 10:47

04.06.2026, 10:54

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Tristan Brenn tritt als Chefredaktor von SRF im Zuge der Reform «Enavant» ab.
  • Neu übernimmt eine Doppelspitze mit Beat Soltermann und Ursula Gabathuler die Leitung der Information.
  • Die Reorganisation ist Teil eines umfassenden Umbaus der SRG mit vereinheitlichten Führungsstrukturen und weiteren personellen Wechseln.
Mehr anzeigen

Tristan Brenn ist nicht mehr Chefredaktor von Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). Beat Soltermann und Ursula Gabathuler übernehmen künftig gemeinsam die Verantwortung für den Bereich Information.

«Eine Entscheidung aus voller Überzeugung – die mir dennoch nicht leichtfiel», schreibt Brenn auf LinkedIn.

Die personellen Veränderungen sind Teil des von SRG-Generaldirektorin Susanne Wille initiierten Spar- und Reformprojekts «Enavant SRG SSR». Ziel ist eine einheitlichere Führungsstruktur in den SRG-Regionaleinheiten.

Weitere Führungsfunktionen werden neu vergeben

Laut einer internen Mitteilung, die dem «Tages-Anzeiger» vorliegt, sollen künftig zehn standardisierte Führungsrollen geschaffen werden, die je nach Grösse der jeweiligen Einheit teilweise in Personalunion besetzt werden. Damit will die SRG die Zusammenarbeit zwischen den Sprachregionen stärken und organisatorisch angleichen.

Neben der Neubesetzung an der Spitze der Information werden weitere Führungsfunktionen neu vergeben: Antonia Seifert übernimmt den Bereich Kultur, Gesellschaft und Wissen, Manuela Diethelm verantwortet die Unterhaltung, und Laura Köppen wird für Distribution zuständig sein.

Brenn war seit 2014 Chefredaktor von SRF und verantwortete zuletzt unter anderem die Recherchen rund um Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer. Gemäss Branchenportal «Persönlich» hatte er sich nicht auf eine der neuen Führungspositionen beworben. Wie Brenn nun beruflich weitermacht, ist noch nicht klar. «Ob weiterhin bei SRF, wird sich bald weisen», schreibt er.

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