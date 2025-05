Die Eisheiligen bringen im Mai noch einmal Frost. sda

Die Woche startet grau und nass, erst am Wochenende zeigt sich die Sonne. MeteoSchweiz erwartet steigende Temperaturen und freundlicheres Wetter ab Samstag.

Redaktion blue News Petar Marjanović

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Woche bleibt in der Deutschschweiz und in den Alpen meist bewölkt und nass, mit Schnee ab 1400 bis 1700 Metern.

Ab Donnerstag wird es etwas milder und trockener, am Wochenende sind mehr Sonne und bis 19 Grad zu erwarten.

Nächste Woche könnte es vormittags sonnig, nachmittags aber lokal gewittrig werden. Mehr anzeigen

Die neue Woche startet in der Deutschschweiz, Nord- und Mittelbünden grau und nass. Laut MeteoSchweiz bleibt es heute Montag überwiegend bedeckt, mit häufigem Regen – besonders am Alpennordhang und in den östlichen Alpen.

Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1400 und 1700 Metern, kann bei starkem Niederschlag aber auch tiefer sinken. In den Niederungen bewegen sich die Temperaturen zwischen 7 und 10 Grad, begleitet von einer mässigen Bise.

Am Dienstag und Mittwoch bleibt es trüb und zeitweise nass, vor allem in den Alpen. Die Schneefallgrenze steigt auf 1500 bis 2000 Meter. Im Flachland erreichen die Temperaturen am Nachmittag 11 bis 12 Grad, die Bise weht weiterhin durch das Mittelland.

Ab Donnerstag wird das Wetter wechselhafter. Im Flachland sind auch kurze Aufhellungen möglich. Die Temperaturen steigen auf 14 bis 15 Grad. Am Freitag bleibt es voraussichtlich stark bewölkt, mit gelegentlichem Regen.

Wetter während ESC-Woche unklar

Freundlicher zeigt sich das Wochenende: Die Meteorolog*innen des Bundes erwarten am Samstag und Sonntag mehr Sonnenschein und mildere Temperaturen. Das Thermometer klettert auf 18 bis 19 Grad. In den Bergen bleibt das Risiko für einzelne Schauer gering.

Für nächste Woche sind die Prognosen noch unsicher. MeteoSchweiz rechnet mit einer «flachen Druckverteilung» über Mitteleuropa: vormittags meist sonnig, nachmittags Quellwolken und lokale Schauer.

Neben dem Eurovision Song Contest stehen dann auch die Eisheiligen im Mittelpunkt. Das sind nach dem Volksbrauch die Tage im Mai, an denen es wieder Frost gibt. Dieses Jahr fallen die Eisheiligen auf Sonntag, 11. Mai 2025, und Donnerstag, 15. Mai 2025. Laut MeteoSchweiz lässt sich jedoch kein eindeutiger Zusammenhang mit häufigem Frost nachweisen.

Dennoch treten fast jedes Jahr im Mai mindestens ein bis zwei Tage mit Bodenfrost auf – eine potenzielle Gefahr für junge Pflanzen. Für die Landwirtschaft bleibt die Zeit um die Eisheiligen deshalb eine wichtige Phase, auch wenn die gefürchteten Kaltlufteinbrüche statistisch nicht häufiger auftreten als an anderen Maitagen.