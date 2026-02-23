Trump, Infantino, Frühfranzösisch - Die besten Schnitzelbängg 2026

Basler FasnachtTrump, Infantino, Frühfranzösisch - Die besten Schnitzelbängg 2026
Roman Müller
23.2.2026
Frech, mutig und bissig - die Basler Schnitzelbänke polarisieren wie eh und je. Der Jahrgang 2026 ist durchaus ein guter. blue News hat einige Trouvaillen für dich herausgepickt. Klick dich durch unsere Bildergalerien.
Für neui Zeen wirsch z’Ungarn fündig, Auge lasere, kurz und bündig. Z’Thailand muesch nid lang studiere, dert giz Brüscht zum implantiere. Für dichters Hoor gosch in Türkei, implantiert gsehts uss wie ney. In d USA dert anefarsch, für dr allergröschti Arsch.
(MS Fischbrötli)
Bild: KEYSTONE
Kiirzlig hann i e Dräumli kaa, I see dr Trump mit e me Lindhaas voornedraa, Die sinn sich seer äänlig, i dängg s jeedes mool, roti Schleife – blond und inne Hool.
(Gnallfrosch)
Bild: KEYSTONE
Dr Trump baut s’ Wysse Huus grad um-är duets eso begründe är bruuchi vyyl mehr Platz für alli syny neie Fründe e riisiggrosse Ballsaal gits - är gratzt drby sy Ranze Nur so kaa d’Wält viel besser no noch synn’re Pfiffe tanze
(Staibuggler)
Bild: KEYSTONE
Do letschti chunnt e guete Chund zu mir i d’Bäckerei Dr Trump het gseit, du bschissisch mi, das isch e Sauerei I chauf Brot und du nüt bi mir, drum isch jetz eifach gnue Mi Ussehandelsdefizit loht das nümmi zue
(Lumpesammler)
Bild: KEYSTONE
Gross, behoort und eenter mollig, dr neii Aff im Zolli. Nimmersatt und aagriffswietig ziet äär scho sy Zoll yy. Heggscht botänt und bsunders spitz, wenn d Wyybli jinger sinn. Schaad nuur kunnt is fir e Pointe doo kai Mensch in Sinn
(Diigermugge)
Bild: KEYSTONE
Schnitzelbängg 2026 Trump
Epstein-Files
Schnitzelbängg 2026 Epstein-Files
Im Zolli-Sprächzimmer für Tier mit ‘me Lyyde Wott s Zeebra bim Herr Doggter e Depression lo vermyyde «Myni Straife, s macht mr z schaffe, Dien alli ganz gnau aagaffe Und die dängge doch am Änd, Ych syg e Epstein-Dokumänt!»
S wälzt sich dr Chef vo Greenland schlooflos znacht im Bett Uss Angscht as en orangsches Monschter s Land uffrässe wett Denn goot em s Liecht uf: E neyye Name wäär dr Hit «Epstein-Land» - denn bhauptet dr Trump uns gitts gaar nid
(Nachtkerze)
Bild: KEYSTONE
FIFA
Schnitzelbängg 2026 FIFA
Bi de Saudis in dr Wieschti hesch die kriminelle Ryyche In Russland e Diktaator, dää goot au üüber Lyyche E Grüüsel in de USA, älter als e Dino Und zämme sins die beschte Fründ vom Gianni Infantino
(Spootschicht)
Bild: KEYSTONE
Won y letschti bi go Käffele im Sprüngli bschtell y eins vo dääne feyne Schoggizüngli Ha s in e Fuudiweggli gschteggt - groosses Kino Daas hett usgsee, Sii, wie Trump und Infantino
(Rollaator Röösli)
Bild: KEYSTONE
My Bueb, dr Fritzli, sait mer: „Mer passe SOO guet zämme, waisch, wägem Sagggäld, main y,mer wänn is doch nid schämme? Wenn d’mer e Zwanzger mee gisch, denn kunsch – ins Baredyys! Denn griegsch sogar vo mir no Dr «Fritzli» – Friidens-Bryys»!
(Hansli Bargäld)
Bild: KEYSTONE
Duesch uff die grieni Ample schile, Sehsch Fraueli, wo Fuessball spiele. Jetzt miesst me’s unbedingt aasträäbe, Der Infantino no ufs Rotliecht z’klääbe.
(Rätschbääse)
Bild: KEYSTONE
D Putzfrau im wysse Huus duet motze ständig Bsuech uss dr Schwiz, sisch zem kotze vor allem dä Infantino macht Drägg däm syni Schliimspur griegi fascht nit wäg
(Dipflischysser)
Bild: KEYSTONE
Schweiz
Schnitzelbängg 2026 Schweiz
Wenn s Fäärnseh d Bilder vo de Schnitzelbängg verbräitet und die Halbierig kunnt, denn simmer vorberäitet. – – – – – –
(Singvogel)
Bild: KEYSTONE
Bitz weeniger steggt dinn zum glyche Bryys – au in dr Schwyz Uf ere Toblerone – sait me – fäält ab jetz e Spitz. Gisch aifach nit der Düürig tschuld am Bschiss in däm Regal! Nai, unsri Bärge mööge nümm und stürze sich ins Daal.
(Schlachtbangg)
Bild: KEYSTONE
Dää Zoll-Deal mit den Amis isch doch fuul und obermyys: Mir importiere Bison-Fleisch und Chlorhuen tonnewyys, Vom Huen griegsch Hienerauge und vom Flaisch griegsch Bison-Waan, Kai Wunder wäggslet d Uni-Mensa schleinigscht uff vegaan.
(PereFyss)
Bild: IMAGO
Dr Beat Jans dä het mir gseit, s isch unerträäglig Är sprützt die Abnähmsprützi circa 12 mol dääglig Är sig zwar sportlich, fit und schlank, das isch scho wohr Är brucht die Sprützi jo au nur für s einte Ohr!
(Frau Fasnacht)
Bild: KEYSTONE
Was fange au d Chinese mit däm Ueli Murer aa? Dert trifft är jo am liebste numme Pest und Cholera Doo het är sich politisch gsee in epis bleeds verstriggd Drum hän s en denn vo Temu wieder gratis Heime gschiggd.
(Frau Länzli)
Bild: KEYSTONE
E Zäämillione-Schwyz und denn isch Schluss, kain darf me koo! Erscht wenn ain wider uusegoot, darsch öbber yyneloo. Stell dr vor, dir Buschiquote stygt mol wider aa, Denn waarte die im Buuch, bis ain dr Löffel abgää kaa.
(Schlachtbangg)
Bild: KEYSTONE
Frühfranzösisch
Schnitzelbängg 2026 Frühfranzösisch
«Salut chérie, tu veux amour?» schreit äin und foot aa lache «Pourquoi tu m’as regardé?» und zägg! Griegsch äini bache Dr näggschti klaut dir s Bortmennee wennd uff dr Wiise döösisch Statt indr Schuel leersch z Baasel in dr Baadi frie Franzöösisch
(Spootschicht)
Bild: KEYSTONE
Dr Stand vom Friehfranzösisch, dää isch als no grytisch. Drum diskutiert me s jeedes Joor wiider politisch. Es wär doch gscheyt, wenn miir dört sproochlig besser wäre zum de Franzoose d Baadi-Reegle rächt erglääre.
(D‘Schnittstell)
Bild: KEYSTONE
E mänteno scher Dömoisell, Medam und Messiöö Schö vous schant ö Schnitzelbongg, pöteter sogar dö Ils ont a eu, elles, elles a äh öh… merde, dasch e Shit Trotz all däm Frieh-Französisch längts für e Pointe nit
(Lumpesammler)
Bild: KEYSTONE
Dr Ueli Murer sait miir ganz disgreet, das isch doch biireweich Das Friefranzösisch isch e Seich Das duet mi an dr Schwyz halt steere Die sotte doch kyneesisch leere
(Gnallfrosch)
Bild: KEYSTONE
Sport
Schnitzelbängg 2026 Sport
Während dr Frauefuessball EM meint mi Maa Dass me als Frau jo gar nit richtig schutte ka Är seit «im Sport sin mir euch Fraue überlääge» Und mit sim dicke Ranze stolz uffs Sofa glääge.
(Frau Fasnacht)
Bild: KEYSTONE
Jeedes Wuchenänd, ych ha’s langsaam satt Schwäärmt myyn vom Marco Odermatt «So athleetisch und männlig» duet sy lalle Dä Köörper wuurd ere schuurig gfalle Nääbe däm Adonis, das saag ych iihne Gseehn ych uss wie em Marco sy Wöschmaschiine
(Giftspritzi)
Bild: KEYSTONE
Dr FCB, uns hetts fascht gschellt hett Mittelstürmer online bschtellt was er hätt beachte selle Qualität duesch nit bi TEMU bschtelle
(Dipflischysser)
Bild: KEYSTONE
Dr Lichtsteiner het jetzt d Buebe vom FCB übernoo. Noch siibe Möönet ummegumpe isch dr Magnin nümme doo. Me hät doch in dr Region öbber Bessers chönne finde. Zum Byspiil s Fränzi Buser vom Chindsgi Gälterchinde.
(Heiri)
Bild: KEYSTONE
Im Altershäim Gottsaggerbligg im Joor Zwäidausigachtzig Frogt sich d Schweschter Helena was das denn für e Krach syg Äin syg Kopf voraa vom Kaschte gumpt, was isch passiert? Dr Simon Amman ischs wo für Olympia trainiert.
(Spootschicht)
Bild: KEYSTONE
