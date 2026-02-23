  1. Privatkunden
Basler Fasnacht Trump, Infantino, Frühfranzösisch - Die besten Schnitzelbängg 2026

Roman Müller

23.2.2026

Der Schnitzelbank Mac Väärs an der Basler Vorfasnachts-Veranstaltung «Glaibasler Charivari»
Der Schnitzelbank Mac Väärs an der Basler Vorfasnachts-Veranstaltung «Glaibasler Charivari»
KEYSTONE

Frech, mutig und bissig - die Basler Schnitzelbänke polarisieren wie eh und je. Der Jahrgang 2026 ist durchaus ein guter. blue News hat einige Trouvaillen für dich herausgepickt. Klick dich durch unsere Bildergalerien.

Roman Müller

23.02.2026, 18:09

Donald Trump

Schnitzelbängg 2026 Trump
Schnitzelbängg 2026 Trump. Für neui Zeen wirsch z’Ungarn fündig, Auge lasere, kurz und bündig.<br>Z’Thailand muesch nid lang studiere, dert giz Brüscht zum implantiere.<br>Für dichters Hoor gosch in Türkei, implantiert gsehts uss wie ney.<br>In d USA dert anefarsch, für dr allergröschti Arsch.<br><br>(MS Fischbrötli)

Für neui Zeen wirsch z’Ungarn fündig, Auge lasere, kurz und bündig.
Z’Thailand muesch nid lang studiere, dert giz Brüscht zum implantiere.
Für dichters Hoor gosch in Türkei, implantiert gsehts uss wie ney.
In d USA dert anefarsch, für dr allergröschti Arsch.

(MS Fischbrötli)

Bild: KEYSTONE

Schnitzelbängg 2026 Trump. Kiirzlig hann i e Dräumli kaa,<br>I see dr Trump mit e me Lindhaas voornedraa,<br>Die sinn sich seer äänlig, i dängg s jeedes mool, <br>roti Schleife – blond und inne Hool.<br><br>(Gnallfrosch)

Kiirzlig hann i e Dräumli kaa,
I see dr Trump mit e me Lindhaas voornedraa,
Die sinn sich seer äänlig, i dängg s jeedes mool,
roti Schleife – blond und inne Hool.

(Gnallfrosch)

Bild: KEYSTONE

Schnitzelbängg 2026 Trump. Dr Trump baut s’ Wysse Huus grad um-är duets eso begründe<br>är bruuchi vyyl mehr Platz für alli syny neie Fründe<br>e riisiggrosse Ballsaal gits - är gratzt drby sy Ranze<br>Nur so kaa d’Wält viel besser no noch synn’re Pfiffe tanze<br><br>(Staibuggler)

Dr Trump baut s’ Wysse Huus grad um-är duets eso begründe
är bruuchi vyyl mehr Platz für alli syny neie Fründe
e riisiggrosse Ballsaal gits - är gratzt drby sy Ranze
Nur so kaa d’Wält viel besser no noch synn’re Pfiffe tanze

(Staibuggler)

Bild: KEYSTONE

Schnitzelbängg 2026 Trump. Do letschti chunnt e guete Chund zu mir i d’Bäckerei<br>Dr Trump het gseit, du bschissisch mi, das isch e Sauerei<br>I chauf Brot und du nüt bi mir, drum isch jetz eifach gnue<br>Mi Ussehandelsdefizit loht das nümmi zue<br><br>(Lumpesammler)

Do letschti chunnt e guete Chund zu mir i d’Bäckerei
Dr Trump het gseit, du bschissisch mi, das isch e Sauerei
I chauf Brot und du nüt bi mir, drum isch jetz eifach gnue
Mi Ussehandelsdefizit loht das nümmi zue

(Lumpesammler)

Bild: KEYSTONE

Schnitzelbängg 2026 Trump. Gross, behoort und eenter mollig, dr neii Aff im Zolli. <br>Nimmersatt und aagriffswietig ziet äär scho sy Zoll yy. <br>Heggscht botänt und bsunders spitz, wenn d Wyybli jinger sinn. <br>Schaad nuur kunnt is fir e Pointe doo kai Mensch in Sinn<br><br>(Diigermugge)

Gross, behoort und eenter mollig, dr neii Aff im Zolli.
Nimmersatt und aagriffswietig ziet äär scho sy Zoll yy.
Heggscht botänt und bsunders spitz, wenn d Wyybli jinger sinn.
Schaad nuur kunnt is fir e Pointe doo kai Mensch in Sinn

(Diigermugge)

Bild: KEYSTONE

Epstein-Files

Schnitzelbängg 2026 Epstein-Files
Schnitzelbängg 2026 Epstein-Files. Im Zolli-Sprächzimmer für Tier mit ‘me Lyyde<br>Wott s Zeebra bim Herr Doggter e Depression lo vermyyde<br>«Myni Straife, s macht mr z schaffe,<br>Dien alli ganz gnau aagaffe<br>Und die dängge doch am Änd,<br>Ych syg e Epstein-Dokumänt!»<br><br>(Schunggebegräbnis)

Im Zolli-Sprächzimmer für Tier mit ‘me Lyyde
Wott s Zeebra bim Herr Doggter e Depression lo vermyyde
«Myni Straife, s macht mr z schaffe,
Dien alli ganz gnau aagaffe
Und die dängge doch am Änd,
Ych syg e Epstein-Dokumänt!»

(Schunggebegräbnis)

Bild: KEYSTONE

Schnitzelbängg 2026 Epstein-Files. Schwarz Schwarz Schwarz Schwarz Naiaaberau! <br>Schwarz Schwarz Schwarz Schwarz Was? Dä au! <br>Schwarz Schwarz Leerschlaag Schwarz Schwarz ui <br>Schwarz Schwarz unterstriche Pfui <br>So jetz kennet iir alli Faggte <br>iber die neyschte Epstein-Aggte.<br><br>(Wanderratte)

Schwarz Schwarz Schwarz Schwarz Naiaaberau!
Schwarz Schwarz Schwarz Schwarz Was? Dä au!
Schwarz Schwarz Leerschlaag Schwarz Schwarz ui
Schwarz Schwarz unterstriche Pfui
So jetz kennet iir alli Faggte
iber die neyschte Epstein-Aggte.

(Wanderratte)

Bild: KEYSTONE

Schnitzelbängg 2026 Epstein-Files. S wälzt sich dr Chef vo Greenland schlooflos znacht im Bett<br>Uss Angscht as en orangsches Monschter s Land uffrässe wett<br>Denn goot em s Liecht uf: E neyye Name wäär dr Hit <br>«Epstein-Land» - denn bhauptet dr Trump uns gitts gaar nid <br><br>(Nachtkerze)

S wälzt sich dr Chef vo Greenland schlooflos znacht im Bett
Uss Angscht as en orangsches Monschter s Land uffrässe wett
Denn goot em s Liecht uf: E neyye Name wäär dr Hit
«Epstein-Land» - denn bhauptet dr Trump uns gitts gaar nid

(Nachtkerze)

Bild: KEYSTONE

FIFA

Schnitzelbängg 2026 FIFA
Schnitzelbängg 2026 FIFA. Bi de Saudis in dr Wieschti hesch die kriminelle Ryyche<br>In Russland e Diktaator, dää goot au üüber Lyyche<br>E Grüüsel in de USA, älter als e Dino<br>Und zämme sins die beschte Fründ vom Gianni Infantino <br><br>(Spootschicht)

Bi de Saudis in dr Wieschti hesch die kriminelle Ryyche
In Russland e Diktaator, dää goot au üüber Lyyche
E Grüüsel in de USA, älter als e Dino
Und zämme sins die beschte Fründ vom Gianni Infantino

(Spootschicht)

Bild: KEYSTONE

Schnitzelbängg 2026 FIFA. Won y letschti bi go Käffele im Sprüngli<br>bschtell y eins vo dääne feyne Schoggizüngli <br>Ha s in e Fuudiweggli gschteggt - groosses Kino<br>Daas hett usgsee, Sii, wie Trump und Infantino <br><br>(Rollaator Röösli)

Won y letschti bi go Käffele im Sprüngli
bschtell y eins vo dääne feyne Schoggizüngli
Ha s in e Fuudiweggli gschteggt - groosses Kino
Daas hett usgsee, Sii, wie Trump und Infantino

(Rollaator Röösli)

Bild: KEYSTONE

Schnitzelbängg 2026 FIFA. My Bueb, dr Fritzli, sait mer: „Mer passe SOO guet zämme,<br>waisch, wägem Sagggäld, main y,mer wänn is doch nid schämme?<br>Wenn d’mer e Zwanzger mee gisch, denn kunsch – ins Baredyys!<br>Denn griegsch sogar vo mir no Dr «Fritzli» – Friidens-Bryys»! <br><br>(Hansli Bargäld)

My Bueb, dr Fritzli, sait mer: „Mer passe SOO guet zämme,
waisch, wägem Sagggäld, main y,mer wänn is doch nid schämme?
Wenn d’mer e Zwanzger mee gisch, denn kunsch – ins Baredyys!
Denn griegsch sogar vo mir no Dr «Fritzli» – Friidens-Bryys»!

(Hansli Bargäld)

Bild: KEYSTONE

Schnitzelbängg 2026 FIFA. Duesch uff die grieni Ample schile, <br>Sehsch Fraueli, wo Fuessball spiele.<br>Jetzt miesst me’s unbedingt aasträäbe,<br>Der Infantino no ufs Rotliecht z’klääbe. <br><br>(Rätschbääse)

Duesch uff die grieni Ample schile,
Sehsch Fraueli, wo Fuessball spiele.
Jetzt miesst me’s unbedingt aasträäbe,
Der Infantino no ufs Rotliecht z’klääbe.

(Rätschbääse)

Bild: KEYSTONE

Schnitzelbängg 2026 FIFA. D Putzfrau im wysse Huus duet motze<br>ständig Bsuech uss dr Schwiz, sisch zem kotze<br>vor allem dä Infantino macht Drägg<br>däm syni Schliimspur griegi fascht nit wäg <br><br>(Dipflischysser)

D Putzfrau im wysse Huus duet motze
ständig Bsuech uss dr Schwiz, sisch zem kotze
vor allem dä Infantino macht Drägg
däm syni Schliimspur griegi fascht nit wäg

(Dipflischysser)

Bild: KEYSTONE

Schweiz

Schnitzelbängg 2026 Schweiz
Schnitzelbängg 2026 Schweiz. Wenn s Fäärnseh d Bilder vo de Schnitzelbängg verbräitet <br>und die Halbierig kunnt, denn simmer vorberäitet.<br>– – –<br>– – –<br><br>(Singvogel)

Wenn s Fäärnseh d Bilder vo de Schnitzelbängg verbräitet
und die Halbierig kunnt, denn simmer vorberäitet.
– – –
– – –

(Singvogel)

Bild: KEYSTONE

Schnitzelbängg 2026 Schweiz. Bitz weeniger steggt dinn zum glyche Bryys – au in dr Schwyz<br>Uf ere Toblerone – sait me – fäält ab jetz e Spitz.<br>Gisch aifach nit der Düürig tschuld am Bschiss in däm Regal!<br>Nai, unsri Bärge mööge nümm und stürze sich ins Daal.<br><br>(Schlachtbangg)

Bitz weeniger steggt dinn zum glyche Bryys – au in dr Schwyz
Uf ere Toblerone – sait me – fäält ab jetz e Spitz.
Gisch aifach nit der Düürig tschuld am Bschiss in däm Regal!
Nai, unsri Bärge mööge nümm und stürze sich ins Daal.

(Schlachtbangg)

Bild: KEYSTONE

Schnitzelbängg 2026 Schweiz. Dää Zoll-Deal mit den Amis isch doch fuul und obermyys:<br>Mir importiere Bison-Fleisch und Chlorhuen tonnewyys, <br>Vom Huen griegsch Hienerauge und vom Flaisch griegsch Bison-Waan,<br>Kai Wunder wäggslet d Uni-Mensa schleinigscht uff vegaan. <br><br>(PereFyss)

Dää Zoll-Deal mit den Amis isch doch fuul und obermyys:
Mir importiere Bison-Fleisch und Chlorhuen tonnewyys,
Vom Huen griegsch Hienerauge und vom Flaisch griegsch Bison-Waan,
Kai Wunder wäggslet d Uni-Mensa schleinigscht uff vegaan.

(PereFyss)

Bild: IMAGO

Schnitzelbängg 2026 Schweiz. Dr Beat Jans dä het mir gseit, s isch unerträäglig<br>Är sprützt die Abnähmsprützi circa 12 mol dääglig<br>Är sig zwar sportlich, fit und schlank, das isch scho wohr<br>Är brucht die Sprützi jo au nur für s einte Ohr! <br><br>(Frau Fasnacht)

Dr Beat Jans dä het mir gseit, s isch unerträäglig
Är sprützt die Abnähmsprützi circa 12 mol dääglig
Är sig zwar sportlich, fit und schlank, das isch scho wohr
Är brucht die Sprützi jo au nur für s einte Ohr!

(Frau Fasnacht)

Bild: KEYSTONE

Schnitzelbängg 2026 Schweiz. Was fange au d Chinese mit däm Ueli Murer aa? <br>Dert trifft är jo am liebste numme Pest und Cholera <br>Doo het är sich politisch gsee in epis bleeds verstriggd <br>Drum hän s en denn vo Temu wieder gratis Heime gschiggd. <br><br>(Frau Länzli)

Was fange au d Chinese mit däm Ueli Murer aa?
Dert trifft är jo am liebste numme Pest und Cholera
Doo het är sich politisch gsee in epis bleeds verstriggd
Drum hän s en denn vo Temu wieder gratis Heime gschiggd.

(Frau Länzli)

Bild: KEYSTONE

Schnitzelbängg 2026 Schweiz. E Zäämillione-Schwyz und denn isch Schluss, kain darf me koo!<br>Erscht wenn ain wider uusegoot, darsch öbber yyneloo.<br>Stell dr vor, dir Buschiquote stygt mol wider aa,<br>Denn waarte die im Buuch, bis ain dr Löffel abgää kaa. <br><br>(Schlachtbangg)

E Zäämillione-Schwyz und denn isch Schluss, kain darf me koo!
Erscht wenn ain wider uusegoot, darsch öbber yyneloo.
Stell dr vor, dir Buschiquote stygt mol wider aa,
Denn waarte die im Buuch, bis ain dr Löffel abgää kaa.

(Schlachtbangg)

Bild: KEYSTONE

Frühfranzösisch

Schnitzelbängg 2026 Frühfranzösisch
Schnitzelbängg 2026 Frühfranzösisch. «Salut chérie, tu veux amour?» schreit äin und foot aa lache<br>«Pourquoi tu m’as regardé?» und zägg! Griegsch äini bache<br>Dr näggschti klaut dir s Bortmennee wennd uff dr Wiise döösisch<br>Statt indr Schuel leersch z Baasel in dr Baadi frie Franzöösisch <br><br>(Spootschicht)

«Salut chérie, tu veux amour?» schreit äin und foot aa lache
«Pourquoi tu m’as regardé?» und zägg! Griegsch äini bache
Dr näggschti klaut dir s Bortmennee wennd uff dr Wiise döösisch
Statt indr Schuel leersch z Baasel in dr Baadi frie Franzöösisch

(Spootschicht)

Bild: KEYSTONE

Schnitzelbängg 2026 Frühfranzösisch. Dr Stand vom Friehfranzösisch, dää isch als no grytisch.<br>Drum diskutiert me s jeedes Joor wiider politisch.<br>Es wär doch gscheyt, wenn miir dört sproochlig besser wäre<br>zum de Franzoose d Baadi-Reegle rächt erglääre. <br><br>(D‘Schnittstell)

Dr Stand vom Friehfranzösisch, dää isch als no grytisch.
Drum diskutiert me s jeedes Joor wiider politisch.
Es wär doch gscheyt, wenn miir dört sproochlig besser wäre
zum de Franzoose d Baadi-Reegle rächt erglääre.

(D‘Schnittstell)

Bild: KEYSTONE

Schnitzelbängg 2026 Frühfranzösisch. E mänteno scher Dömoisell, Medam und Messiöö <br>Schö vous schant ö Schnitzelbongg, pöteter sogar dö <br>Ils ont a eu, elles, elles a äh öh… merde, dasch e Shit <br>Trotz all däm Frieh-Französisch längts für e Pointe nit <br><br>(Lumpesammler)

E mänteno scher Dömoisell, Medam und Messiöö
Schö vous schant ö Schnitzelbongg, pöteter sogar dö
Ils ont a eu, elles, elles a äh öh… merde, dasch e Shit
Trotz all däm Frieh-Französisch längts für e Pointe nit

(Lumpesammler)

Bild: KEYSTONE

Schnitzelbängg 2026 Frühfranzösisch. Dr Ueli Murer sait miir ganz disgreet, das isch doch biireweich<br>Das Friefranzösisch isch e Seich<br>Das duet mi an dr Schwyz halt steere<br>Die sotte doch kyneesisch leere <br><br>(Gnallfrosch)

Dr Ueli Murer sait miir ganz disgreet, das isch doch biireweich
Das Friefranzösisch isch e Seich
Das duet mi an dr Schwyz halt steere
Die sotte doch kyneesisch leere

(Gnallfrosch)

Bild: KEYSTONE

Sport

Schnitzelbängg 2026 Sport
Schnitzelbängg 2026 Sport. Während dr Frauefuessball EM meint mi Maa<br>Dass me als Frau jo gar nit richtig schutte ka<br>Är seit «im Sport sin mir euch Fraue überlääge»<br>Und mit sim dicke Ranze stolz uffs Sofa glääge. <br><br>(Frau Fasnacht)

Während dr Frauefuessball EM meint mi Maa
Dass me als Frau jo gar nit richtig schutte ka
Är seit «im Sport sin mir euch Fraue überlääge»
Und mit sim dicke Ranze stolz uffs Sofa glääge.

(Frau Fasnacht)

Bild: KEYSTONE

Schnitzelbängg 2026 Sport. Jeedes Wuchenänd, ych ha’s langsaam satt<br>Schwäärmt myyn vom Marco Odermatt<br>«So athleetisch und männlig» duet sy lalle<br>Dä Köörper wuurd ere schuurig gfalle<br>Nääbe däm Adonis, das saag ych iihne<br>Gseehn ych uss wie em Marco sy Wöschmaschiine <br><br>(Giftspritzi)

Jeedes Wuchenänd, ych ha’s langsaam satt
Schwäärmt myyn vom Marco Odermatt
«So athleetisch und männlig» duet sy lalle
Dä Köörper wuurd ere schuurig gfalle
Nääbe däm Adonis, das saag ych iihne
Gseehn ych uss wie em Marco sy Wöschmaschiine

(Giftspritzi)

Bild: KEYSTONE

Schnitzelbängg 2026 Sport. Dr FCB, uns hetts fascht gschellt<br>hett Mittelstürmer online bschtellt<br>was er hätt beachte selle<br>Qualität duesch nit bi TEMU bschtelle<br><br>(Dipflischysser)

Dr FCB, uns hetts fascht gschellt
hett Mittelstürmer online bschtellt
was er hätt beachte selle
Qualität duesch nit bi TEMU bschtelle

(Dipflischysser)

Bild: KEYSTONE

Schnitzelbängg 2026 Sport. Dr Lichtsteiner het jetzt d Buebe vom FCB übernoo.<br>Noch siibe Möönet ummegumpe isch dr Magnin nümme doo. <br>Me hät doch in dr Region öbber Bessers chönne finde. <br>Zum Byspiil s Fränzi Buser vom Chindsgi Gälterchinde. <br><br>(Heiri)

Dr Lichtsteiner het jetzt d Buebe vom FCB übernoo.
Noch siibe Möönet ummegumpe isch dr Magnin nümme doo.
Me hät doch in dr Region öbber Bessers chönne finde.
Zum Byspiil s Fränzi Buser vom Chindsgi Gälterchinde.

(Heiri)

Bild: KEYSTONE

Schnitzelbängg 2026 Sport. Im Altershäim Gottsaggerbligg im Joor Zwäidausigachtzig<br>Frogt sich d Schweschter Helena was das denn für e Krach syg<br>Äin syg Kopf voraa vom Kaschte gumpt, was isch passiert?<br>Dr Simon Amman ischs wo für Olympia trainiert. <br><br>(Spootschicht)

Im Altershäim Gottsaggerbligg im Joor Zwäidausigachtzig
Frogt sich d Schweschter Helena was das denn für e Krach syg
Äin syg Kopf voraa vom Kaschte gumpt, was isch passiert?
Dr Simon Amman ischs wo für Olympia trainiert.

(Spootschicht)

Bild: KEYSTONE

