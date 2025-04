«Trump ist ein arroganter Kerl, aber nicht dumm»

Der Milliardär Tito Tettamanti äussert sich heute immer noch zum politischen Geschehen. (Archivbild) KEYSTONE

Der Tessiner Financier Tito Tettamanti hat lange in den USA gelebt. Im SRF-Tagesgespräch bezeichnet er den US-Präsidenten als «arrogant» und gibt einen Erklärungsversuch zu Trumps Zollpolitik.

Petar Marjanović

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Tito Tettamanti ist ein reicher Tessiner Unternehmer, der lange in den USA lebte.

Er nennt Donald Trump «arrogant», aber nicht «dumm», und fordert vom Bundesrat Gespräche mit den USA.

Tettamanti vermutet, dass es Trump bei der Zollpolitik um US-Vorherrschaft auf der Welt gehen würde. Mehr anzeigen

Der Tessiner Tito Tettamanti wird auf Wikipedia als «Unternehmer und Kapitalist» bezeichnet – ein Titel, den er sich durch geschickte Investitionen in seinen 94 Lebensjahren verdient hat. Sein Vermögen setzte er jedoch nicht nur ein, um es zu mehren, sondern auch, um mit dem Kauf von Zeitungen libertären Standpunkten eine Plattform zu bieten.

In den vergangenen Tagen haben mehrere Medien das Gespräch mit ihm gesucht. Der Anlass: Trumps erratische Zollpolitik. Tettamanti hat nicht nur in US-Unternehmen investiert, sondern lebt auch lange in den Vereinigten Staaten.

Der ehemalige SRG-Direktor Roger de Weck beschrieb ihn in einem Buch als «Strippenzieher reaktionärer Medien» und «Türöffner für Steve Bannon», den einstigen Chefstrategen von Donald Trump. Die linke «Wochenzeitung» nennt ihn einen «Finanzpatrioten» und «Spekulanten».

Gegenüber der «NZZ» erklärte Tettamanti kürzlich: «Ich war immer ein Verehrer der Amerikaner und ihres kapitalistischen Systems. Doch seit dem Fall der Mauer (…) sind die Amerikaner arrogant geworden.»

«Trump ist ein arroganter Typ. Dumm ist er aber deshalb nicht.» Tito Tettamanti Tessiner Unternehmer

Im «Tagesgespräch» von Radio SRF legte er am Montagmittag nach und präzisierte, wen er besonders arrogant findet: «Trump ist ein arroganter Typ.» Die Relativierung folgte jedoch sogleich – dumm sei Trump deswegen noch lange nicht. SRF besuchte Tettamanti für die Radiosendung in seiner Tessiner Villa.

Tito Tettamanti in seinem Tessiner Arbeitszimmer im Jahr 2002. KEYSTONE/Martin Rütschi

Tettamanti, den SRF als einen der «reichsten und schillerndsten Tessiner» bezeichnet, versuchte Trumps Wirtschaftspolitik einzuordnen: «Es geht nicht um Zölle – das ist nur ein Vorwand, ein Nebel. Die USA sind überschuldet und nicht mehr in der Lage, ihre Hegemonie aufrechtzuerhalten.» Trump hätte er selbst nicht gewählt, betont Tettamanti. Kamala Harris allerdings auch nicht – und genau darin sieht er die Schwäche Amerikas.

Tettamanti mag Keller-Sutter und Rösti

Vom Bundesrat erwartet er nun, dass er den Dialog mit Trump aufnimmt. Besonders lobend äusserte er sich über Bundesrätin Karin Keller-Sutter: «Ich schätze ihre Haltung sehr», sagte er – auch, weil sie frühzeitig den telefonischen Kontakt mit Trump gesucht habe.

Tettamanti nannte sie sogar eine von zwei «guten Bundesräten». Der andere sei Albert Rösti. Die übrigen bezeichnete er als schwach – mit einer Ausnahme: Guy Parmelin, «der Winzer», stehe für ihn in der Mitte. Seinem abschliessenden Ratschlag an den Bundesrat fügte er hinzu, dass bei den Gesprächen mit den USA auf starke Kontakte gesetzt werden müsse – konkrete Namen wollte er jedoch nicht nennen.

Kritik an Schweizer Medien

Auch über sich selbst sprach Tettamanti – und verriet, weshalb er keinen Laptop besitzt: Als diese Geräte aufkamen, sei er bereits über 70 gewesen. Heute verzichtet er sogar auf ein Handy. Das halte ihn konzentriert, erklärte er. Für alles Weitere habe er ein Sekretariat.

Am Ende der Sendung äusserte er sich kritisch zum Journalismus in der Schweiz: «Ich finde, wer Kriege beginnt, ist ein Krimineller.» An wen genau sich diese Aussage richtete, liess er offen – das Gespräch drehte sich aber unter anderem um mehrere Schweizer Journalisten, darunter Roger Köppel. Zuletzt war es Köppel, der in der «Weltwoche» zunehmend russische Narrative verbreitete: Tito Tettamanti galt lange als dessen wichtigster Förderer.