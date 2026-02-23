Trump war am Morgenstreich in Basel auf vielen Laternen zu sehen. Keystone

Mit dem Morgenstreich hat am Montag um 4 Uhr die Basler Fasnacht begonnen. Zahlreiche Cliquen griffen in ihren Laternen internationale Krisen und insbesondere US-Präsident Donald Trump auf.

Trump war auf vielen Laternen zu sehen, oft in wenig schmeichelhafter Form karikiert, wie ein Reporter von Keystone-SDA vor Ort beobachten konnte. Einmal war er als Metzger dargestellt, der sich durch die Flagge der USA schneidet, eine Laterne zeigte ihn mit Schweinenase und ein Zoll-Schild haltend.

Trump mit Schweinenase und ein Zoll-Schild haltend. Keystone

Allgemein zeigten die Cliquen nicht nur ein düsteres Bild der USA, sondern auch der gesamten Welt. Sie widmeten ihre Laternen nicht nur dem US-Präsidenten, sondern auch anderen Figuren aus der Weltpolitik. So waren auch mehr oder weniger deutliche Anspielungen auf den Ukraine-Krieg und andere Konflikte auf der Welt zu sehen, etwa jenem in Nahost.

Klassische Basler Themen waren ebenfalls zu finden, wie etwa der Verkehr, Baustellen und Parkplätze – dieses Jahr figurierte auch der Superblock-Test. Ebenfalls wenig schmeichelhaft wurde dabei Bau- und Verkehrsdirektorin Esther Keller (GLP) dargestellt, aber auch der Basler Regierungspräsident Conradin Cramer (LDP) und Aussenminister Ignazio Cassis wurden karikiert.

Tausende Schaulustige waren in die Stadt gepilgert, um das traditionelle frühmorgentliche Spektakel mitzuerleben.