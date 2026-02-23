  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Fasnachtsauftakt Trump-Karikaturen prägen die Laternen am Morgenstreich in Basel

SDA

23.2.2026 - 07:21

Trump war am Morgenstreich in Basel auf vielen Laternen zu sehen.
Trump war am Morgenstreich in Basel auf vielen Laternen zu sehen.
Keystone

Mit dem Morgenstreich hat am Montag um 4 Uhr die Basler Fasnacht begonnen. Zahlreiche Cliquen griffen in ihren Laternen internationale Krisen und insbesondere US-Präsident Donald Trump auf.

Keystone-SDA

23.02.2026, 07:21

23.02.2026, 07:27

Die Basler Fasnacht hat am Montag pünktlich um 4 Uhr mit dem Morgenstreich begonnen. Zahlreiche Formationen setzten sich in ihren Sujets mit US-Präsident Donald Trump und der Weltlage auseinander.

Trump war auf vielen Laternen zu sehen, oft in wenig schmeichelhafter Form karikiert, wie ein Reporter von Keystone-SDA vor Ort beobachten konnte. Einmal war er als Metzger dargestellt, der sich durch die Flagge der USA schneidet, eine Laterne zeigte ihn mit Schweinenase und ein Zoll-Schild haltend.

Trump mit Schweinenase und ein Zoll-Schild haltend.
Trump mit Schweinenase und ein Zoll-Schild haltend.
Keystone

Allgemein zeigten die Cliquen nicht nur ein düsteres Bild der USA, sondern auch der gesamten Welt. Sie widmeten ihre Laternen nicht nur dem US-Präsidenten, sondern auch anderen Figuren aus der Weltpolitik. So waren auch mehr oder weniger deutliche Anspielungen auf den Ukraine-Krieg und andere Konflikte auf der Welt zu sehen, etwa jenem in Nahost.

Klassische Basler Themen waren ebenfalls zu finden, wie etwa der Verkehr, Baustellen und Parkplätze – dieses Jahr figurierte auch der Superblock-Test. Ebenfalls wenig schmeichelhaft wurde dabei Bau- und Verkehrsdirektorin Esther Keller (GLP) dargestellt, aber auch der Basler Regierungspräsident Conradin Cramer (LDP) und Aussenminister Ignazio Cassis wurden karikiert.

Tausende Schaulustige waren in die Stadt gepilgert, um das traditionelle frühmorgentliche Spektakel mitzuerleben.

Meistgelesen

«Es droht die Zerschlagung der SRG» – «SRG-Lobby ärgert mich»
Mächtigster mexikanischer Drogenboss getötet – Gewalt-Eskalation im Land
Mutter von Brandopfer spricht: «Ich habe Dinge gesehen, die kein Mensch sehen sollte»
Skihersteller Stöckli verklagt US-Regierung +++ Eindringling bei Trumps Privatanwesen erschossen
Lichtsteiner: «Die Mentalität war unterirdisch!»

Mehr aus dem Ressort

Luftqualität. Hunde verändern die Luft in Wohnungen deutlich

LuftqualitätHunde verändern die Luft in Wohnungen deutlich

Versuchte Tötung. Frau sticht in Basel auf Mann mit Baby im Arm ein

Versuchte TötungFrau sticht in Basel auf Mann mit Baby im Arm ein

Blizzard-Alarm im Nordosten der USA. New Yorks Bürgermeister sperrt wegen Wintersturms kompletten Verkehr

Blizzard-Alarm im Nordosten der USANew Yorks Bürgermeister sperrt wegen Wintersturms kompletten Verkehr