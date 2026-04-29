Trump-Regierung greift Migros und Coop an

US-Präsident Donald Trump erhöht im Zollstreit mit der Schweiz den Druck. Bild: Keystone/AP Photo/Alex Brandon

Die Trump-Regierung kritisiert, dass Migros und Coop heimische Marken bevorzugen. Auch die Schweizer Vorschriften für Bio-Produkte stehen in der Kritik. Mit diesen Vorwürfen erhöht Donald Trump den Druck in den laufenden Zollverhandlungen.

SDA Helene Laube

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die USA kritisieren Coop und Migros als Hindernis für ausländische Importprodukte.

Der Handelsbeauftragte Jamieson Greer hat in einem Bericht die Marktmacht zweier grosser Händler als «signifikantes Hindernis» für ausländische Produkte bezeichnet, ohne Coop und Migros ausdrücklich zu nennen, schreiben die Zeitungen von Tamedia..

Trotz Zugeständnissen der Schweiz beurteile die US-Regierung den Marktzugang für amerikanische Agrarprodukte weiterhin als «zu begrenzt», hiess es weiter. Mehr anzeigen

Die US-Regierung unter Donald Trump hat laut den Zeitungen von Tamedia die Schweiz wegen ihrer Bio-Regeln und zwei dominanten Detailhändlern kritisiert. Der Handelsbeauftragte Jamieson Greer habe in einem Bericht die Marktmacht zweier grosser Händler als «signifikantes Hindernis» für ausländische Produkte bezeichnet, ohne Coop und Migros ausdrücklich zu nennen. Lokale Marken würden bevorzugt, zudem seien die Schweizer Bio-Vorschriften sehr detailliert und streng.

Der Angriff richtet sich gemäss dem Bericht vor allem gegen die Schweizer Regierung, die mit den USA über ein Abkommen verhandelt. Bundesrat Guy Parmelin reiste im April zu Gesprächen nach Washington. Kurz darauf stellte Trump in Aussicht, die Zölle auf Schweizer Produkte erneut anzuheben. Trotz Zugeständnissen der Schweiz – etwa bei der Einfuhr von Hühner-, Bison- und Rindfleisch aus den USA – beurteile die US-Regierung den Marktzugang für amerikanische Agrarprodukte weiterhin als «zu begrenzt», hiess es weiter.

Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) habe den Bericht zur Kenntnis genommen, kommentiere den Inhalt aber nicht, hiess es auf Anfrage der Zeitungen.

Migros und Coop weisen die Vorwürfe aus den USA laut dem Bericht zurück.