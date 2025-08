oberdlik

Unsere "Premierministerin" hatte mit "The One and Only" ein suboptimales Telefonat. Nicht überraschend, wenn man gut schweizerisch mit Fakten daherkommt und dem Ziel der "Win-Win-Situation" liebäugelt. Funktioniert bei einem Narzissten nicht. "The winner Takes it all" lautet seine Devise. Also Stolz und Moral an der Garderobe abgeben und in den Kriechgang kuschen, wenn man ansatzweise etwas erreichen will. Das wird ein heftiger Spagat.

Sieht nicht gut aus für unsere Mentalität im "Rosinenpickerland"...