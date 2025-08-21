Putin triumphiert dank Trump – war es das für die Ukraine?

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kein Dreiergipfel für den Frieden Putin triumphiert dank Trump – war es das für die Ukraine?

Sven Ziegler

21.8.2025

#06: Trump – das ist nicht neutral: Der US-Präsident beendet den Ukraine-Krieg. Schon wieder. Vielleicht

#06: Trump – das ist nicht neutral: Der US-Präsident beendet den Ukraine-Krieg. Schon wieder. Vielleicht

Donald Trump kennt Wladimir Putin: Der Russe ist für eine Waffenruhe zu haben. Und er will Frieden. Und er will alles und tötet weiter Menschen – der US-Präsident legt beim Ukraine-Krieg öffentlich eine Lernkurve hin.

08.07.2025

Donald Trump will vorerst keine direkte Vermittlerrolle zwischen Russland und der Ukraine einnehmen. Stattdessen sollen Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj zunächst selbst über einen Ausweg aus dem Krieg verhandeln. 

,
,

DPA, Sven Ziegler, Agence France-Presse

21.08.2025, 16:48

21.08.2025, 17:02

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Trump überlässt erste Gespräche zwischen Russland und der Ukraine den beiden Präsidenten.
  • In Washington wird der Kurswechsel als «Abwarten» bezeichnet – konkrete Fortschritte fehlen.
  • Experten sehen die Chancen auf ein baldiges Treffen als gering, nicht zuletzt wegen Moskaus harten Positionen.
Mehr anzeigen

Am 18. August empfing Trump den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sowie mehrere europäische Regierungschefs im Weissen Haus. Er versprach Unterstützung bei Sicherheitsgarantien für die Ukraine, schloss aber einen Einsatz von US-Truppen klar aus. 

Jetzt zeichnet sich eine neue Linie ab: Trump will sich zurücknehmen und erst dann an den Verhandlungstisch treten, wenn Putin und Selenskyj ein erstes bilaterales Treffen absolviert haben. 

blue News beantwortet die wichtigsten Fragen.

Warum zieht sich Trump aus den Verhandlungen zurück?

Donald Trump hat nach Informationen des Guardian seinen engsten Beratern erklärt, dass er ein Dreier-Treffen mit Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj erst dann anstreben wolle, wenn die beiden zuvor untereinander gesprochen haben. Damit verabschiedet er sich von der Rolle des unmittelbaren Vermittlers und überlässt die erste Annäherung den Kriegsparteien selbst.

Trump und Putin am vergangenen Freitag in Alaska. 
Trump und Putin am vergangenen Freitag in Alaska. 
Keystone/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

In einem Interview betonte Trump zudem, er wolle «sehen, was bei diesem Treffen herauskommt». Für ihn scheint es derzeit wichtiger, die Dynamik zwischen Moskau und Kiew zu beobachten, statt selbst Druck zu machen.

«Politico» schreibt dagegen, dass der Kreml-Chef darauf bestanden habe. «Sie müssen nicht kommen», wird Putin zitiert, «ich will ihn alleine sehen.»

Der Sondergesandte Steve Witkoff soll dieses Treffen möglich machen. Auch im Weissen Haus wird dieser Kurs als «Abwarten» beschrieben. Laut Regierungsbeamten gibt es bislang keinen festgelegten Ort und keinen Termin für ein mögliches Treffen.

Was ist der Hintergrund dieses Kurswechsels?

Das weiss man nicht so genau. Im Wahlkampf hatte Trump noch vollmundig versprochen, den Krieg in der Ukraine innerhalb von 24 Stunden beenden zu können. Inzwischen räumt er ein, dass die Realität weitaus komplexer ist und seine Vorstellungen zu ambitioniert waren. Dieser Realitätscheck zwingt ihn, seine Strategie anzupassen.

«Putin hat es erwartet». Trump lässt in Telefoninterview tief blicken – und verrät, was hinter Gipfel-Kulissen geschah

«Putin hat es erwartet»Trump lässt in Telefoninterview tief blicken – und verrät, was hinter Gipfel-Kulissen geschah

Nach seinem Treffen mit Putin am 16. August vollzog er eine wichtige Wende: Statt wie von europäischen Staaten gefordert auf einen sofortigen Waffenstillstand zu setzen, plädiert er nun für ein umfassendes Abkommen, das sogar parallel zu weiterlaufenden Kämpfen ausgehandelt werden soll. Zugleich betonte er, dass Sicherheitsgarantien für die Ukraine vor allem von europäischen Ländern getragen werden müssten. Die USA würden zwar beitragen, aber keine Bodentruppen entsenden (Guardian).

Gab es schon Gespräche oder diplomatische Kontakte?

Ja, erste Schritte wurden bereits unternommen. Am 18. August empfing Trump Selenskyj und mehrere europäische Regierungschefs im Weissen Haus. Dort versprach er «viel Hilfe» bei Sicherheitsgarantien für die Ukraine (Reuters).

Selenskyj sprach anschliessend von einem «Meilenstein» und kündigte an, die Vereinbarungen sollten innerhalb einer Woche schriftlich fixiert werden. Wenige Tage zuvor traf Trump Wladimir Putin für ein Gespräch in Alaska.

«Die Hackordnung ist klar». Trump inszeniert Selenskyj – und Europa applaudiert unterwürfig

«Die Hackordnung ist klar»Trump inszeniert Selenskyj – und Europa applaudiert unterwürfig

Darüber hinaus telefonierte Trump nach eigenen Angaben mehrmals mit Putin und informierte ihn über die Pläne. Er sprach von einem künftigen bilateralen Treffen zwischen Moskau und Kiew, dem dann ein Dreier-Treffen mit seiner Teilnahme folgen könne. Laut Guardian dauerte das Gespräch mit Putin rund 40 Minuten. Dabei vereinbarten beide Seiten, hochrangige Unterhändler für direkte Verhandlungen einzusetzen.

Wie gross ist die Chance, dass sich Putin und Selenskyj bald an einen Tisch setzen?

Die Chancen sind derzeit schwer einzuschätzen, dürften aber äusserst gering sein. Wladimir Putin läuft es derzeit auf dem Schlachtfeld gut, seine Truppen gewinnen an Boden und rücken weiter vor. Sein Interesse an einer Waffenruhe dürfte daher sehr gering sein – sowieso ohne äusseren Druck. 

Trump und Selenskyj redeten zuletzt etwa am Rande der Trauerfeier für den verstorbenen Papst Franziskus im Vatikan. (Archivbild)
Trump und Selenskyj redeten zuletzt etwa am Rande der Trauerfeier für den verstorbenen Papst Franziskus im Vatikan. (Archivbild)
Uncredited/Ukrainian Presidential Press Service/AP/dpa

Russische Offizielle dämpfen die Erwartungen zusätzlich. Aussenminister Sergej Lawrow nannte europäische Vermittlungsversuche eine «aggressive Eskalation» und stellte klar, dass Russland selbst Teil jeder Sicherheitslösung sein müsse. Gleichzeitig vermied er es, einen Gipfel mit Selenskyj zu erwähnen.

Russische Analysten halten ein Treffen nur dann für realistisch, wenn Kiew zuerst zentrale russische Forderungen akzeptiert.  Dazu gehört etwa, die Halbinsel Krim offiziell als russisch anzuerkennen. Zudem stellte Lawrow die Legitimität von Selenskyj in Frage, was nach Ansicht die Aussichten weiter verschlechtert. Angesichts gleichzeitiger russischer Luftangriffe sehen Beobachter die Chancen auf einen baldigen Frieden als stark eingetrübt.

Gibt es Hinweise auf den Inhalt eines möglichen Abkommens?

Inhaltlich geht es um weit mehr als nur um Waffenstillstände. Neben Sicherheitsgarantien wird auch über territoriale Fragen diskutiert. Trump deutete bereits an, dass ein Rückzug Russlands von der 2014 annektierten Krim nicht zur Debatte stehe. Beobachter halten es deshalb für wahrscheinlich, dass ein Kompromiss Landtausch oder den Verzicht der Ukraine auf eine Nato-Mitgliedschaft beinhalten könnte.

Selenskyj wiederum lehnt Abtretungen öffentlich strikt ab, liess aber durchblicken, dass er die Territorialfrage nur in einem direkten Gespräch mit Putin behandeln könne. Der Weg zu einem möglichen Abkommen dürfte also noch äusserst steinig sein. 

Mehr internationale News

Israel. Gaza-Anwohner sollen in den Süden – Vorbereitungen laufen

IsraelGaza-Anwohner sollen in den Süden – Vorbereitungen laufen

Politik. UN prangern Gewalt gegen Frauen in Südsyrien an

PolitikUN prangern Gewalt gegen Frauen in Südsyrien an

Politik. Im Libanon festgehaltener Israeli zurückgebracht

PolitikIm Libanon festgehaltener Israeli zurückgebracht

Meistgelesen

Putin triumphiert dank Trump – war es das für die Ukraine?
Trump lässt Hoffnungen auf Ukraine-Friedensgipfel platzen
8 Pensionskassen-Fehler können dich Tausende Franken kosten
Rösti arbeitet an neuer Auto-Steuer – diese Fahrer soll es treffen
Betrügerpaar verschafft sich mit fiesem Trick Zugang zu Wohnungen