Putin triumphiert dank Trump – war es das für die Ukraine?

Trump – das ist nicht neutral: Der US-Präsident beendet den Ukraine-Krieg. Schon wieder. Vielleicht Donald Trump kennt Wladimir Putin: Der Russe ist für eine Waffenruhe zu haben. Und er will Frieden. Und er will alles und tötet weiter Menschen – der US-Präsident legt beim Ukraine-Krieg öffentlich eine Lernkurve hin. 08.07.2025

Donald Trump will vorerst keine direkte Vermittlerrolle zwischen Russland und der Ukraine einnehmen. Stattdessen sollen Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj zunächst selbst über einen Ausweg aus dem Krieg verhandeln.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Trump überlässt erste Gespräche zwischen Russland und der Ukraine den beiden Präsidenten.

In Washington wird der Kurswechsel als «Abwarten» bezeichnet – konkrete Fortschritte fehlen.

Experten sehen die Chancen auf ein baldiges Treffen als gering, nicht zuletzt wegen Moskaus harten Positionen.

Am 18. August empfing Trump den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sowie mehrere europäische Regierungschefs im Weissen Haus. Er versprach Unterstützung bei Sicherheitsgarantien für die Ukraine, schloss aber einen Einsatz von US-Truppen klar aus.

Jetzt zeichnet sich eine neue Linie ab: Trump will sich zurücknehmen und erst dann an den Verhandlungstisch treten, wenn Putin und Selenskyj ein erstes bilaterales Treffen absolviert haben.

blue News beantwortet die wichtigsten Fragen.

Warum zieht sich Trump aus den Verhandlungen zurück?

Donald Trump hat nach Informationen des Guardian seinen engsten Beratern erklärt, dass er ein Dreier-Treffen mit Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj erst dann anstreben wolle, wenn die beiden zuvor untereinander gesprochen haben. Damit verabschiedet er sich von der Rolle des unmittelbaren Vermittlers und überlässt die erste Annäherung den Kriegsparteien selbst.

Trump und Putin am vergangenen Freitag in Alaska. Keystone/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

In einem Interview betonte Trump zudem, er wolle «sehen, was bei diesem Treffen herauskommt». Für ihn scheint es derzeit wichtiger, die Dynamik zwischen Moskau und Kiew zu beobachten, statt selbst Druck zu machen.

«Politico» schreibt dagegen, dass der Kreml-Chef darauf bestanden habe. «Sie müssen nicht kommen», wird Putin zitiert, «ich will ihn alleine sehen.»

Der Sondergesandte Steve Witkoff soll dieses Treffen möglich machen. Auch im Weissen Haus wird dieser Kurs als «Abwarten» beschrieben. Laut Regierungsbeamten gibt es bislang keinen festgelegten Ort und keinen Termin für ein mögliches Treffen.

Was ist der Hintergrund dieses Kurswechsels?

Das weiss man nicht so genau. Im Wahlkampf hatte Trump noch vollmundig versprochen, den Krieg in der Ukraine innerhalb von 24 Stunden beenden zu können. Inzwischen räumt er ein, dass die Realität weitaus komplexer ist und seine Vorstellungen zu ambitioniert waren. Dieser Realitätscheck zwingt ihn, seine Strategie anzupassen.

Nach seinem Treffen mit Putin am 16. August vollzog er eine wichtige Wende: Statt wie von europäischen Staaten gefordert auf einen sofortigen Waffenstillstand zu setzen, plädiert er nun für ein umfassendes Abkommen, das sogar parallel zu weiterlaufenden Kämpfen ausgehandelt werden soll. Zugleich betonte er, dass Sicherheitsgarantien für die Ukraine vor allem von europäischen Ländern getragen werden müssten. Die USA würden zwar beitragen, aber keine Bodentruppen entsenden (Guardian).

Gab es schon Gespräche oder diplomatische Kontakte?

Ja, erste Schritte wurden bereits unternommen. Am 18. August empfing Trump Selenskyj und mehrere europäische Regierungschefs im Weissen Haus. Dort versprach er «viel Hilfe» bei Sicherheitsgarantien für die Ukraine (Reuters).

Selenskyj sprach anschliessend von einem «Meilenstein» und kündigte an, die Vereinbarungen sollten innerhalb einer Woche schriftlich fixiert werden. Wenige Tage zuvor traf Trump Wladimir Putin für ein Gespräch in Alaska.

Darüber hinaus telefonierte Trump nach eigenen Angaben mehrmals mit Putin und informierte ihn über die Pläne. Er sprach von einem künftigen bilateralen Treffen zwischen Moskau und Kiew, dem dann ein Dreier-Treffen mit seiner Teilnahme folgen könne. Laut Guardian dauerte das Gespräch mit Putin rund 40 Minuten. Dabei vereinbarten beide Seiten, hochrangige Unterhändler für direkte Verhandlungen einzusetzen.

Wie gross ist die Chance, dass sich Putin und Selenskyj bald an einen Tisch setzen?

Die Chancen sind derzeit schwer einzuschätzen, dürften aber äusserst gering sein. Wladimir Putin läuft es derzeit auf dem Schlachtfeld gut, seine Truppen gewinnen an Boden und rücken weiter vor. Sein Interesse an einer Waffenruhe dürfte daher sehr gering sein – sowieso ohne äusseren Druck.

Trump und Selenskyj redeten zuletzt etwa am Rande der Trauerfeier für den verstorbenen Papst Franziskus im Vatikan. (Archivbild) Uncredited/Ukrainian Presidential Press Service/AP/dpa

Russische Offizielle dämpfen die Erwartungen zusätzlich. Aussenminister Sergej Lawrow nannte europäische Vermittlungsversuche eine «aggressive Eskalation» und stellte klar, dass Russland selbst Teil jeder Sicherheitslösung sein müsse. Gleichzeitig vermied er es, einen Gipfel mit Selenskyj zu erwähnen.

Russische Analysten halten ein Treffen nur dann für realistisch, wenn Kiew zuerst zentrale russische Forderungen akzeptiert. Dazu gehört etwa, die Halbinsel Krim offiziell als russisch anzuerkennen. Zudem stellte Lawrow die Legitimität von Selenskyj in Frage, was nach Ansicht die Aussichten weiter verschlechtert. Angesichts gleichzeitiger russischer Luftangriffe sehen Beobachter die Chancen auf einen baldigen Frieden als stark eingetrübt.

Gibt es Hinweise auf den Inhalt eines möglichen Abkommens?

Inhaltlich geht es um weit mehr als nur um Waffenstillstände. Neben Sicherheitsgarantien wird auch über territoriale Fragen diskutiert. Trump deutete bereits an, dass ein Rückzug Russlands von der 2014 annektierten Krim nicht zur Debatte stehe. Beobachter halten es deshalb für wahrscheinlich, dass ein Kompromiss Landtausch oder den Verzicht der Ukraine auf eine Nato-Mitgliedschaft beinhalten könnte.

Selenskyj wiederum lehnt Abtretungen öffentlich strikt ab, liess aber durchblicken, dass er die Territorialfrage nur in einem direkten Gespräch mit Putin behandeln könne. Der Weg zu einem möglichen Abkommen dürfte also noch äusserst steinig sein.