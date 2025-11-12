Baselbieter KMU leidet unter Trumps Zöllen – und entlässt ältere Mitarbeiter

In Reinach BL hat die Hatebur AG mit den hohen US-Zöllen zu kämpfen. Google Street View

Die Baselbieter Hatebur AG entlässt 23 Mitarbeitende – viele davon über 50 Jahre alt. Die Hintergründe liegen in neuen US-Strafzöllen und einem schwachen Marktumfeld.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Hatebur Umformmaschinen AG streicht 23 Stellen in Reinach und Birsfelden, betroffen sind laut offenbar vor allem ältere Mitarbeitende.

Das Unternehmen spricht von einer Kapazitätsanpassung, nennt aber als Hauptgrund Trumps Strafzölle von bis zu 39 Prozent auf Schweizer Maschinenexporte in die USA.

Ein angekündigter Zoll-Deal der Trump-Regierung kommt für Hatebur wohl zu spät. Mehr anzeigen

Bei der Hatebur Umformmaschinen AG in Reinach BL macht ein Stellenabbau Schlagzeilen: 23 Mitarbeitende verlieren ihre Jobs – viele davon über 50 Jahre alt, wie die «Basler Zeitung» berichtet.

Laut internen Quellen soll auch ein Ehepaar mit schulpflichtigem Kind betroffen sein. Es stehe der Verdacht im Raum, dass «gezielt die Alten ausgemistet» werden sollen – und dies kurz vor der Pensionierung.

Das Unternehmen bestätigt die Kündigungen gegenüber der «BaZ», spricht aber von einer «Anpassung der Kapazitäten» an den Standorten Reinach und Birsfelden. Insgesamt sollen 23 Stellen gestrichen und weitere über Pensionierungen abgebaut werden. Zum Alter der Betroffenen äusserte sich Hatebur nicht.

Trumps Zollhammer steht am Ursprung

Der Konzern begründet die Massnahme mit dem «zoll- und währungsbedingt herausfordernden Marktumfeld». Seit August gelten für Schweizer Maschinenexporte in die USA Strafzölle von 39 Prozent – ein harter Schlag für die Branche.

US-Präsident Donald Trump stellte zwar einen neuen Zoll-Deal mit tieferen Abgaben von 15 Prozent in Aussicht, doch für Hatebur kommt die Entlastung wohl zu spät. Man bedauere den Schritt, betont aber, er sei nötig, um die Zukunft des Unternehmens zu sichern. Ein Sozialplan soll den Betroffenen helfen.

