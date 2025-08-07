  1. Privatkunden
Bondo GR Tscheche (49) stürzt am Pizzo Badile in den Tod

Dominik Müller

7.8.2025

Für den Verunglückten kam jede Rettung zu spät.
Symbolbild: Kantonspolizei Graubünden

Gegen Mittwochmittag ist am Pizzo Badile ein Bergsteiger abgestürzt. Der Mann war auf der Stelle tot.

Dominik Müller

07.08.2025, 14:36

Der 49-jährige Tscheche bestieg am Dienstag laut Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden zusammen mit einem Kollegen den Pizzo Badile, wo sie biwakierten. Am Mittwochmorgen begannen sie den Abstieg über die Nordkante.

Dabei stürzte der vorausgehende 49-Jährige gegen 11.30 Uhr von einer Höhe von gut 2'900 Metern bis auf den Gletscher Vadrec dal Cengal ab. Der Mann war auf der Stelle tot.

Zusammen mit der Staatsanwaltschaft klärt die Kantonspolizei Graubünden die Umstände des Absturzes ab.

