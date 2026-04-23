  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

40 Jahre nach Tschernobyl In der Schweiz ist noch rund 40 Prozent der Radioaktivität messbar

Sara Matasci

23.4.2026

Dieses Foto aus dem Jahr 1986 zeigt das Kernkraftwerk von Tschernobyl mit den Schäden, die durch die Explosion und den Brand im Reaktor Nummer vier am 26. April desselben Jahres entstanden sind.
Dieses Foto aus dem Jahr 1986 zeigt das Kernkraftwerk von Tschernobyl mit den Schäden, die durch die Explosion und den Brand im Reaktor Nummer vier am 26. April desselben Jahres entstanden sind.
archivio KEYSTONE

Kurz vor dem 40. Jahrestag der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl ziehen die Behörden im Tessin Bilanz. Das Ergebnis: Die Belastung ist deutlich zurückgegangen – doch Spuren sind bis heute messbar.

Sara Matasci

23.04.2026, 15:54

23.04.2026, 16:27

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Tschernobyl-Katastrophe von 1986 belastete auch Teile der Schweiz stark, insbesondere durch Regenfälle im Mai jenes Jahres.
  • Die Radioaktivität hat seither stark abgenommen, dennoch sind heute noch rund 40 Prozent des damaligen Cäsium-137 nachweisbar.
  • Die Behörden betonen, dass die Belastung für Lebensmittel heute vernachlässigbar ist und die Überwachungssysteme stark verbessert wurden.
Mehr anzeigen

Am 26. April 1986 explodierte im ukrainischen Tschernobyl ein Reaktor – die Folgen waren in weiten Teilen Europas spürbar. Auch die Schweiz wurde von der radioaktiven Wolke erfasst, insbesondere das Tessin sowie Regionen wie St. Gallen und Thurgau.

Der Grund liegt in den Wetterverhältnissen jener Tage. Anfang Mai 1986 führten Niederschläge dazu, dass radioaktive Partikel aus der Luft ausgewaschen und im Boden abgelagert wurden. Besonders betroffen war das langlebige Isotop Cäsium-137, das bis heute nachweisbar ist.

Tschernobyl-GAU. Kiewer überlebt 37 Jahre in Strahlenzone

Tschernobyl-GAUKiewer überlebt 37 Jahre in Strahlenzone

Vier Jahrzehnte später zeigt sich: Die Belastung ist deutlich gesunken, aber nicht verschwunden. Wie die Tessiner Behörden erklären, ist rund 40 Prozent des ursprünglich abgelagerten Cäsiums noch vorhanden. Der Rückgang ist vor allem auf den natürlichen radioaktiven Zerfall zurückzuführen.

Ablagerung von Cäsium-137 in der Schweiz im Jahr 1986
Ablagerung von Cäsium-137 in der Schweiz im Jahr 1986
ti.ch

Deutliche Fortschritte bei der Organisation der Messungen

Für die Bevölkerung hat das heute jedoch kaum noch praktische Folgen. Messungen zeigen, dass die Radioaktivität nur noch in sehr geringem Ausmass in die Nahrungskette gelangt. Lebensmittel wie Milch, Gras oder Bodenproben weisen Werte auf, die als unbedenklich gelten.

Besonders im Fokus stehen weiterhin Wildpilze, die als empfindliche Indikatoren für Umweltbelastungen gelten. Analysen von hunderten Proben zeigen auch hier einen klaren Rückgang der Belastung über die vergangenen Jahrzehnte.

Organisation der Messungen: mobile Mittel und Laboratorien
Organisation der Messungen: mobile Mittel und Laboratorien
ti.ch

Parallel dazu hat sich die Überwachung massiv weiterentwickelt. Seit 1986 wurden in der Schweiz über 100 Messkampagnen durchgeführt, moderne Messnetze ermöglichen heute eine nahezu lückenlose Kontrolle. Dank präziser Wettermodelle können Behörden zudem simulieren, wie sich radioaktive Stoffe im Ernstfall verbreiten würden.

Auch international ist die Schweiz eng vernetzt. Über die nationale Alarmzentrale erfolgt ein kontinuierlicher Datenaustausch mit Organisationen wie der Internationalen Atomenergiebehörde.

Übertragung von Radioaktivität in die Nahrungskette heute vernachlässigbar

Trotz der heute geringen Belastung bleibt die Wachsamkeit hoch. Die Behörden betonen, dass die Katastrophe von Tschernobyl ein Wendepunkt war – und die Grundlage für ein modernes Frühwarnsystem geschaffen hat.

Die Bilanz nach 40 Jahren ist deshalb zweigeteilt: Die Gefahr ist weitgehend gebannt – die Spuren sind es nicht.

Meistgelesen

Wer zahlt, wenn ich wegen fehlendem Kerosin nicht in die gebuchten Ferien fliegen kann?
Bei jeder Kartenzahlung geht ein Batzen aufs Sparkonto
Trumps Gesundheitsminister blamiert sich mit Rechnung und KI-Hund
Swiss führt neuen Billig-Tarif ein und streicht freien Handgepäckkoffer
Pascal Schmitz moderiert vorläufig kein «Schweiz aktuell» mehr

Weitere Nachrichten