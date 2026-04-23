Dieses Foto aus dem Jahr 1986 zeigt das Kernkraftwerk von Tschernobyl mit den Schäden, die durch die Explosion und den Brand im Reaktor Nummer vier am 26. April desselben Jahres entstanden sind. archivio KEYSTONE

Kurz vor dem 40. Jahrestag der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl ziehen die Behörden im Tessin Bilanz. Das Ergebnis: Die Belastung ist deutlich zurückgegangen – doch Spuren sind bis heute messbar.

Sara Matasci Sara Matasci

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Tschernobyl-Katastrophe von 1986 belastete auch Teile der Schweiz stark, insbesondere durch Regenfälle im Mai jenes Jahres.

Die Radioaktivität hat seither stark abgenommen, dennoch sind heute noch rund 40 Prozent des damaligen Cäsium-137 nachweisbar.

Die Behörden betonen, dass die Belastung für Lebensmittel heute vernachlässigbar ist und die Überwachungssysteme stark verbessert wurden. Mehr anzeigen

Am 26. April 1986 explodierte im ukrainischen Tschernobyl ein Reaktor – die Folgen waren in weiten Teilen Europas spürbar. Auch die Schweiz wurde von der radioaktiven Wolke erfasst, insbesondere das Tessin sowie Regionen wie St. Gallen und Thurgau.

Der Grund liegt in den Wetterverhältnissen jener Tage. Anfang Mai 1986 führten Niederschläge dazu, dass radioaktive Partikel aus der Luft ausgewaschen und im Boden abgelagert wurden. Besonders betroffen war das langlebige Isotop Cäsium-137, das bis heute nachweisbar ist.

Vier Jahrzehnte später zeigt sich: Die Belastung ist deutlich gesunken, aber nicht verschwunden. Wie die Tessiner Behörden erklären, ist rund 40 Prozent des ursprünglich abgelagerten Cäsiums noch vorhanden. Der Rückgang ist vor allem auf den natürlichen radioaktiven Zerfall zurückzuführen.

Ablagerung von Cäsium-137 in der Schweiz im Jahr 1986 ti.ch

Deutliche Fortschritte bei der Organisation der Messungen

Für die Bevölkerung hat das heute jedoch kaum noch praktische Folgen. Messungen zeigen, dass die Radioaktivität nur noch in sehr geringem Ausmass in die Nahrungskette gelangt. Lebensmittel wie Milch, Gras oder Bodenproben weisen Werte auf, die als unbedenklich gelten.

Besonders im Fokus stehen weiterhin Wildpilze, die als empfindliche Indikatoren für Umweltbelastungen gelten. Analysen von hunderten Proben zeigen auch hier einen klaren Rückgang der Belastung über die vergangenen Jahrzehnte.

Organisation der Messungen: mobile Mittel und Laboratorien ti.ch

Parallel dazu hat sich die Überwachung massiv weiterentwickelt. Seit 1986 wurden in der Schweiz über 100 Messkampagnen durchgeführt, moderne Messnetze ermöglichen heute eine nahezu lückenlose Kontrolle. Dank präziser Wettermodelle können Behörden zudem simulieren, wie sich radioaktive Stoffe im Ernstfall verbreiten würden.

Auch international ist die Schweiz eng vernetzt. Über die nationale Alarmzentrale erfolgt ein kontinuierlicher Datenaustausch mit Organisationen wie der Internationalen Atomenergiebehörde.

Übertragung von Radioaktivität in die Nahrungskette heute vernachlässigbar

Trotz der heute geringen Belastung bleibt die Wachsamkeit hoch. Die Behörden betonen, dass die Katastrophe von Tschernobyl ein Wendepunkt war – und die Grundlage für ein modernes Frühwarnsystem geschaffen hat.

Die Bilanz nach 40 Jahren ist deshalb zweigeteilt: Die Gefahr ist weitgehend gebannt – die Spuren sind es nicht.