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Fünf Autos stillgelegt Zu tief, zu laut, zu stark – Polizei greift bei Tunern durch

Sven Ziegler

1.6.2026

Ein Dutzend Fahrer wurden bei der Kontrolle verzeigt.
Ein Dutzend Fahrer wurden bei der Kontrolle verzeigt.
Kapo Aargau

Bei einer grossen Kontrolle am Rande eines Tuning-Treffens in Buchs AG hat die Kantonspolizei mehrere Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen. Fünf Autos wurden wegen Sicherheitsmängeln stillgelegt, weitere Lenker angezeigt.

Sven Ziegler

01.06.2026, 07:49

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Kantonspolizei kontrollierte am Sonntag ein Tuning-Treffen beim Wynencenter in Buchs.
  • Fünf Fahrzeuge wurden wegen fehlender Betriebssicherheit stillgelegt und deren Lenker angezeigt.
  • Insgesamt überprüften die Einsatzkräfte mehr als 40 Autos, von denen die meisten den Vorschriften entsprachen.
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Am Rande eines Tuning-Events beim Wynencenter in Buchs hat die Kantonspolizei Aargau gezielt nach illegal abgeänderten Fahrzeugen gesucht.

Während einer mehrstündigen Aktion am Sonntag nahmen die Einsatzkräfte gemeinsam mit einem Experten des Strassenverkehrsamts zahlreiche Autos unter die Lupe. Im Fokus standen technische Veränderungen, die gegen die gesetzlichen Vorschriften verstossen oder die Verkehrssicherheit beeinträchtigen könnten.

Mehrere Fahrzeuge stillgelegt

Bei fünf Fahrzeugen stellten die Kontrolleure erhebliche Mängel fest. In mehreren Fällen waren die Autos so stark tiefergelegt, dass die Reifen am Radkasten streiften. Bei zwei weiteren Fahrzeugen bestand der Verdacht auf eine nicht bewilligte Leistungssteigerung.

Die Polizei untersagte den betroffenen Lenkern die Weiterfahrt. Zwei Fahrzeuge wurden für weiterführende technische Untersuchungen sichergestellt.

Weitere Anzeigen wegen Lärm und Anbauteilen

Sieben weitere Fahrzeughalter wurden angezeigt, weil ihre Autos unzulässige Anbauteile aufwiesen oder die Lärmvorschriften nicht einhielten. Zudem ahndeten die Einsatzkräfte die missbräuchliche Verwendung eines Händler-Kontrollschilds sowie weitere Verkehrsverstösse.

Positive Bilanz trotz Verstössen

Trotz der zahlreichen Beanstandungen zieht die Kantonspolizei eine positive Bilanz. Von den mehr als 40 eingehend kontrollierten Fahrzeugen befand sich die Mehrheit in technisch einwandfreiem Zustand.

Auch bei den Teilnehmern des Treffens stiess die Aktion laut Polizei auf Verständnis. Viele Tuning-Fans hätten selbst ein Interesse daran, dass sich die Szene von Personen distanziert, die mit unnötigem Lärm oder gefährlichen Umbauten negativ auffallen.

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