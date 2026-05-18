Bau schreitet voranTunnelbohrmaschine nach Steinbruch im Gotthard wieder in Betrieb
SDA
18.5.2026 - 13:58
Nach einer Pause wegen eines Gesteinsniederbruchs im Gotthard hat die Tunnelbohrmaschine «Paulina» am Montag den Betrieb wieder aufgenommen. Dem Bund zufolge schreitet der Bau des zweiten Strassentunnels auf beiden Seiten des Gotthards voran.
Keystone-SDA
18.05.2026, 13:58
18.05.2026, 14:46
SDA
So schreite auch der Ausbruch der Störzone Süd planmässig voran, teilte das Bundesamt für Strassen (Astra) mit: Rund 75 Prozent seien bereits erstellt, bis zum Ende der Störzone fehlten noch knapp hundert Meter.
Ebenso erfolgreich verlaufe der Durchschlag der «Alessandra» von Norden her. Ungefähr die Hälfte der Strecke konnte bis zum Tunnelmeter 4000 durchgebrochen werden, so das Astra. Derzeit werde die Tunnelbohrmaschine gewartet. In der Zeit werde die Zwischendecke des Vortunnels realisiert – ausserdem habe der Innenausbau auf den ersten Tunnelmetern begonnen.
Im April wurden zudem die dreijährigen Vorbereitungsarbeiten für die bevorstehende Sanierung der ersten Gotthard-Röhre ab 2030 aufgenommen. Dafür werden in einem ersten Schritt die asbesthaltigen Rinnen entfernt, wie das Astra weiter mitteilte.
Trump und Xi in China: Treffen beginnt mit Warnung wegen Taiwan
Chinas Staatschef warnt Trump vor Konflikt um Taiwan. Zum Auftakt des Besuchs von US-Präsident Donald Trump macht der chinesische Staatschef Xi klar, dass die Taiwan-Frage die Beziehung zwischen seinem Land und den USA in eine «äusserst gefährliche Lage bringen» könnte. Ob und was Trump auf Xis Äusserungen entgegnet hat, ist nicht bekannt. Die USA spielen in Bezug auf Taiwan eine wichtige Rolle – unter anderem, weil sie trotz grosser Kritik Pekings Taiwan mit Waffen beliefern.
14.05.2026
Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins
Keine weitere Zinssenkung in den USA: Die Notenbank Federal Reserve lässt den Leitzins unverändert. Wegen hoher Arbeitslosenquote und Inflation belassen die Währungshüter den Zins in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent. Zehn der zwölf Mitglieder stimmen für diesen Schritt.
29.01.2026
«Kein kuscheliger Ort»: Merz warnt in Davos vor neuer Machtpolitik
Davos, 22.01.2026: O-Ton, Friedrich Merz, Bundeskanzler: (6:22)
«This new world of great powers is being built on power, on strength, and when it comes to it, on force. It's not a cozy place»
Die Weltordnung, wie wir sie kannten, gerät ins Wanken. CDU-Chef Friedrich Merz zeichnet ein düsteres Bild der internationalen Lage –
und spricht am Donnerstag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos von einer neuen Epoche der Machtpolitik.
Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sei dabei nur der sichtbarste Ausdruck. Gleichzeitig gewinne China strategisch an Einfluss, während die Vormachtstellung der USA zunehmend herausgefordert werde.
Europa müsse sich darauf einstellen, dass Stärke und Durchsetzungsfähigkeit wieder zentrale Faktoren der internationalen Politik seien.
Merz fordert deshalb ein Umdenken – auch in Deutschland und der Europäischen Union.
Sicherheit, Verteidigungsfähigkeit und geopolitische Handlungsfähigkeit müssten neu bewertet werden.
23.01.2026
Trump und Xi in China: Treffen beginnt mit Warnung wegen Taiwan
Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins
«Kein kuscheliger Ort»: Merz warnt in Davos vor neuer Machtpolitik